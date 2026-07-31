Танкери можуть значно затриматися

Королівство перенаправляє постачання для азійських покупців із порту Янбу на узбережжі Червоного моря до єгипетського термінала Сіді-Керір на узбережжі Середземного моря. Деталі повідомили в Bloomberg у п'ятницю, 31 липня.

За даними відстеження суден, щонайменше шість саудівських танкерів уже покидають Баб-ель-Мандебську протоку, вирушивши в незвичайну подорож навколо Африки. І хоча такий маршрут безпечніший, він затримує доставку щонайменше на два тижні.

Порожні супертанкери Hazm і Dilam прямують до Гібралтару – одного з головних центрів дозаправлення в регіоні.

Натомість Ghinah, Laynah, Salam і Burqan вказали курсом Дурбан або затоку Алгоа у ПАР, які часто слугують проміжними точками під час міжконтинентальних рейсів.

Зауважимо, що всі ці судна належать національній саудівській компанії Bahri, а в єгипетському терміналі королівство тестуватиме новий механізм ціноутворення, за яким покупці нафти самостійно організовуватимуть вивезення придбаної сировини.

До слова, судноплавство на Близькому Сході залишається нестабільним. Наприклад, 30 липня через Баб-ель-Мандебську протоку в обох напрямках пройшли близько 26 суден із вантажами, тоді як через Ормузьку – лише два.

Водночас з'являються ознаки пожвавлення експорту нафти з Перської затоки: дедалі більше танкерів знову виходять у рейси з вимкненими транспондерами після нещодавнього "затишшя".

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела писали, що Саудівська Аравія може розглядати ще одну альтернативу. Йдеться про збільшення пропускної здатності трубопроводу East-West, побудованого ще на початку 1980-х років.