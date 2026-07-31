Танкеры могут значительно задержаться

Королевство перенаправляет поставки для азиатских покупателей из порта Янбу на побережье Красного моря в египетский терминал Сиди-Керир на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 31 июля.

По данным системы отслеживания судов, по меньшей мере шесть саудовских танкеров уже покидают Баб-эль-Мандебский пролив, отправившись в необычное путешествие вокруг Африки. И хотя такой маршрут более безопасен, он задерживает доставку как минимум на две недели.

Пустые супертанкеры Hazm и Dilam направляются в Гибралтар – один из главных центров дозаправки в регионе.

В свою очередь, Ghinah, Laynah, Salam и Burqan взяли курс на Дурбан или залив Алгоа в ЮАР, которые часто служат промежуточными пунктами во время межконтинентальных рейсов.

Отметим, что все эти суда принадлежат национальной саудовской компании Bahri, а в египетском терминале королевство будет тестировать новый механизм ценообразования, согласно которому покупатели нефти самостоятельно будут организовывать вывоз приобретенного сырья.

К слову, судоходство на Ближнем Востоке остается нестабильным. Например, 30 июля через Баб-эль-Мандебский пролив в обоих направлениях прошли около 26 судов с грузами, тогда как через Ормузский – лишь два.

В то же время появляются признаки оживления экспорта нефти из Персидского залива: все больше танкеров вновь выходят в рейсы с выключенными транспондерами после недавнего "затишья".

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Саудовская Аравия может рассматривать еще одну альтернативу. Речь идет об увеличении пропускной способности трубопровода East-West, построенного еще в начале 1980-х годов.