Загострення ситуації на Близькому Сході

Подія посилює занепокоєння щодо безпеки судноплавства, адже ескалація на Близькому Сході порушила постачання енергоносіїв і сколихнула світові фінансові ринки, передає Bloomberg.

Зокрема, саудівська влада підтвердила факт атаки на танкер Encelia з нафтопродуктами, тоді як британські військові повідомили про влучання снаряда в один із кораблів поблизу саудівського міста Еш-Шукайк у Червоному морі. За твердженням хуситів, другою їхньою ціллю став танкер Layla з сирою нафтою.

Попри те, що масштаби пошкоджень суден поки невідомі, напад може призвести до фактичного закриття ще одного стратегічного морського маршруту для світової торгівлі енергоносіями.

Тож окремі моряки вже обходять Баб-ель-Мандебську протоку, а ціни на нафту продовжують зростати п'ятий день поспіль.

Скільки коштує нафта 23 липня

За даними Reuters, станом на ранок четверга, ф'ючерси на Brent подорожчали на 2,6% – до 96,49 долара за барель , що є найвищим рівнем із 8 червня. До слова, напередодні котирування завершили торги, лише трохи не дотягнувши до шеститижневого максимуму.

, що є найвищим рівнем із 8 червня. До слова, напередодні котирування завершили торги, лише трохи не дотягнувши до шеститижневого максимуму. Водночас ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 1,8% – до 88,42 долара за барель після зростання вартості на 3% за підсумками попередньої торгової сесії.

До слова, єменські хусити лише розширили перелік загроз для світової торгівлі "чорним золотом", тоді як конфлікт між США та Іраном не демонструє ознак згасання. Уночі Вашингтон уже 12-ту добу поспіль завдавав авіаударів по військових об'єктах противника, зокрема ракетних комплексах і системах ППО.

У відповідь Іран знову атакував американські військові бази та іншу інфраструктуру в Кувейті та Йорданії. До того ж жодна зі сторін наразі не демонструє готовності до відновлення перемовин.