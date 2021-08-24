Visa придбала NFT-ікону: які масштабні нововведення готує компанія

Американська корпорація Visa однією з останніх захопилася технологією NFT. Компанія придбала цифрові аватари, які мають статус ікони у світі криптовалют. Скільки Visa заплатила та у якій валюті – читайте далі.

Очільник криптовалютних проєктів Visa заявив, що аватари "CryptoPunks" стали "культурною іконою для криптоспільноти". Крім того, він додав, що компанія лише починає працювати у цій сфері.

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Visa починає свій шлях у сфері NFT

Компанія Visa заплатила за цифрові аватари на основі NFT 150 тисяч доларів. Для оплати платіжна система обрала криптовалюту Ethereum. Покупка була організована в рамках федерального банку цифрових активів Anchorage.

Ми думаємо, що NFT будуть грати важливу роль у майбутньому торгівлі, соціальних мереж, розваг та комерції,

– зазначив Кай Шеффілд.

NFT Це невзаємозамінні токени, які є особливим типом криптовалюти. Ці активи, існують лише у власних криптосистемах. Кожен NFT може бути унікальним цифровим елементом. На відміну від біткойна та інших криптовалют NFTs не можна обміняти на аналогічні NFT-токени.

Шеффілд додав, що компанія вирішила вивчити вимоги до інфраструктури для світового бренду для придбання, зберігання та використання NFT, щоб допомогти своїм клієнтам та партнерам долучитися до цієї сфери.

Visa починає працювати у сфері NFT / Фото Unsplash

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