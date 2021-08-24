Visa приобрела NFT-икону: какие масштабные нововведения готовит компания

Американская корпорация Visa одной из последних увлеклась технологией NFT. Компания приобрела цифровые аватары, имеющих статус иконы в мире криптовалют. Сколько Visa заплатила и в какой валюте – читайте дальше.

Глава криптовалютных проектов Visa заявил, что аватары "CryptoPunks" стали "культурной иконой для криптосообщества". Кроме того, он добавил, что компания только начинает работать в этой сфере.

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Visa начинает свой путь в сфере NFT

Компания Visa заплатила за цифровые аватары на основе NFT 150 тысяч долларов. Для оплаты платежная система выбрала криптовалюту Ethereum. Покупка была организована в рамках федерального банка цифровых активов Anchorage.

Мы думаем, что NFT будут играть важную роль в будущем торговли, социальных сетей, развлечений и коммерции,

– отметил Кай Шеффилд.

NFT Это невзаимозаменяемые токены, которые являются особым типом криптовалют. Эти активы существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может быть уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены.

Шеффилд добавил, что компания решила изучить требования к инфраструктуре для мирового бренда для приобретения, хранения и использования NFT, чтобы помочь своим клиентам и партнерам присоединиться к этой сфере.

Visa начинает работать в сфере NFT / Фото Unsplash

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