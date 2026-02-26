Що відомо про лист Орбана?

Орбан вважає, що наразі Україна активно підтримує угорську опозицію, повідомляється у листі угорського прем'єра.

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Протягом чотирьох років Ви працюєте над тим, щоб примусити Угорщину вступити у війну між Вашою країною та Росією. Протягом цього часу Ви отримали підтримку Брюсселя та заручилися підтримкою угорської опозиції.

Підґрунтям для таких заяв Орбана стала ситуація з нафтопроводом "Дружба". Нагадаємо, наразі він не функціонує. Нафтопровід було уражено під час атаки Росії на Україну в кінці січня.

Угорський політик вважає, що ремонт "Дружби" можна було закінчити давно. А Київ цього не робить саме з політичних міркувань.

Останніми днями Ви заблокували нафтопровід "Дружба", який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей,

– каже Орбан.

Окрім цього, Орбан висловив співчуття народу України. Угорський прем'єр закликав якнайскоріше відкрити нафтопровід "Дружба", а також не здійснювати напади "на енергетичну безпеку Угорщини".

Чи дійсно немає альтернатив "Дружбі"?

Єврокомісія попросила Україну прискорити ремонт "Дружби". Водночас наразі для цього нафтопроводу є альтернатива – трубопровід Adria, повідомляє Euronews.

Важливо! Висновки експертів ЄС показують, що потужностей хорватського оператора JANAF вистачить, аби задовольняти потреби не тільки Угорщини, а й Словаччини.

Хорватія підтвердила, що готова допомогти. Проте вона забезпечуватиме транзит саме неросійської нафти.

Як стратегічний енергетичний вузол Європейського Союзу та єдиний безпечний маршрут постачання сирої нафти до Центральної Європи, JANAF готова повністю задовольнити річні потреби нафтопереробних заводів у Словаччині та Угорщині,

– прокоментував ситуацію оператор мережі.

Яка ситуація з нафтопроводом "Дружба" насправді?

Напруга між Угорщиною та Україною наразі зростає. Україна продовжує ремонт "Дружби", проте це надзвичайно важко робити. Як каже Зеленський, цей процес затягується саме через атаки Росії. Український президент наголосив, що втрата людських життів є занадто високою ціною за ремонт нафтопроводу.

Угорщина не вважає аргументи України валідними. Нещодавно країна заблокувала 20 пакет санкцій проти Росії.

Важливо! Як каже ЄС, загроз для енергетичної безпеки Європи через зупинку "Дружби" наразі немає.