Что известно о письме Орбана?

Орбан считает, что сейчас Украина активно поддерживает венгерскую оппозицию, сообщается в письме венгерского премьера.

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии В течение четырех лет Вы работаете над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между Вашей страной и Россией. В течение этого времени Вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции.

Основанием для таких заявлений Орбана стала ситуация с нефтепроводом "Дружба". Напомним, сейчас он не функционирует. Нефтепровод был поражен во время атаки России на Украину в конце января.

Венгерский политик считает, что ремонт "Дружбы" можно было закончить давно. А Киев этого не делает именно по политическим соображениям.

В последние дни Вы заблокировали нефтепровод "Дружба", который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей,

– говорит Орбан.

Кроме этого, Орбан выразил соболезнования народу Украины. Венгерский премьер призвал как можно скорее открыть нефтепровод "Дружба", а также не совершать нападения "на энергетическую безопасность Венгрии".

Действительно ли нет альтернатив "Дружбе"?

Еврокомиссия попросила Украину ускорить ремонт "Дружбы". В то же время сейчас для этого нефтепровода есть альтернатива – трубопровод Adria, сообщает Euronews.

Важно! Выводы экспертов ЕС показывают, что мощностей хорватского оператора JANAF хватит, чтобы удовлетворять потребности не только Венгрии, но и Словакии.

Хорватия подтвердила, что готова помочь. Однако она будет обеспечивать транзит именно нероссийской нефти.

Как стратегический энергетический узел Европейского Союза и единственный безопасный маршрут поставки сырой нефти в Центральную Европу, JANAF готова полностью удовлетворить годовые потребности нефтеперерабатывающих заводов в Словакии и Венгрии,

– прокомментировал ситуацию оператор сети.

Какова ситуация с нефтепроводом "Дружба" на самом деле?

Напряжение между Венгрией и Украиной сейчас растет. Украина продолжает ремонт "Дружбы", однако это чрезвычайно трудно делать. Как говорит Зеленский, этот процесс затягивается именно из-за атак России. Украинский президент подчеркнул, что потеря человеческих жизней является слишком высокой ценой за ремонт нефтепровода.

Венгрия не считает аргументы Украины валидными. Недавно страна заблокировала 20 пакет санкций против России.

Важно! Как говорит ЕС, угроз для энергетической безопасности Европы из-за остановки "Дружбы" пока нет.