Чи заборонить ЄС російську нафту повністю?
Таку пропозицію Єврокомісія може висунути вже незабаром – 15 квітня. Журналісти Reuters ознайомилися з відповідними документами та поспілкувалися з чиновниками.
На парламентських виборах 12 квітня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його партія "Фідес" стикнуться з найбільшим викликом для своєї влади за останні 16 років. А вже через три дні в ЄС можуть запропонувати повну заборону на російську нафту.
Двоє європейських чиновників пояснили журналістам вибір такої дати. Тема не мала стати головним фактором у виборчій кампанії, адже Угорщина та Словаччина все ще залежать від імпорту сировини з країни-агресорки та категорично проти будь-якої заборони.
Важливо! Порядок денний на 15 квітня є попереднім.
Нагадаємо, 23 лютого ЄС продовжив дію санкцій проти Росії до 2027 року – через "незаконні дії", що порушують міжнародне право. Водночас Угорщина заблокувала ухвалення 20-го пакету обмежень.
Як нафтопостачання зупинилося навіть без заборон?
До слова, постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" припинилися з 27 січня. Україна заявила, що ворожий удар пошкодив обладнання, однак у Будапешті переконані – це "суто політичне рішення" Києва.
Аби домогтися відновлення транзиту, країна вдалася до шантажу. Спершу там поставили на паузу постачання дизельного пального в Україну, а потім услід за Братиславою погрожували зупинити електропостачання.
Ба більше, Угорщина блокує третій законопроєкт, необхідний для завершення процесу надання 90 мільярдів євро кредиту Києву. Проте Єврокомісія продовжує готуватися до першого траншу.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов припустив, що в такий спосіб лідери Угорщини та Словаччини намагаються здобути "політичні бали". Насамперед чиновники хочуть "задовольнити" російського диктатора.