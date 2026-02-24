Чи заборонить ЄС російську нафту повністю?

Таку пропозицію Єврокомісія може висунути вже незабаром – 15 квітня. Журналісти Reuters ознайомилися з відповідними документами та поспілкувалися з чиновниками.

На парламентських виборах 12 квітня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його партія "Фідес" стикнуться з найбільшим викликом для своєї влади за останні 16 років. А вже через три дні в ЄС можуть запропонувати повну заборону на російську нафту.

Двоє європейських чиновників пояснили журналістам вибір такої дати. Тема не мала стати головним фактором у виборчій кампанії, адже Угорщина та Словаччина все ще залежать від імпорту сировини з країни-агресорки та категорично проти будь-якої заборони.

Важливо! Порядок денний на 15 квітня є попереднім.

Нагадаємо, 23 лютого ЄС продовжив дію санкцій проти Росії до 2027 року – через "незаконні дії", що порушують міжнародне право. Водночас Угорщина заблокувала ухвалення 20-го пакету обмежень.

Як нафтопостачання зупинилося навіть без заборон?