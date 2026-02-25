Яку нафту використовують Словаччина та Угорщина?
Як вказала речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайза Ітконен обидві країни вивільняють резерви, що зберігаються державами-членами ЄС та мають використовуватись у кризових ситуаціях, повідомляє "Радіо Свобода".
Читайте також Ціна на російську та іранську нафту падає: на цей раз "винуватий" Китай
І Угорщина, і Словаччина підтвердили, що розпочали використання своїх стратегічних запасів нафти. Вони зберігаються всіма державами-членами саме для управління подібними ситуаціями.
Важливо! Єврокомісія наголошує, що зараз немає негайного ризику для енергетичної безпеки ЄС.
Стратегічних запасів нафти має вистачити:
- на 90 днів чистого імпорту;
- чи – 61 день внутрішнього споживання, залежить від того, який показник більший.
Наразі, як відомо, Брюссель розглядає альтернативні маршрути постачання нафти для Угорщини та Словаччини. Зараз ці країни отримують сировину через Хорватію, а саме – Адріатичний нафтопровід.
Нагадаємо, Загреб відгукнувся на прохання угорського та словацького урядів. Зокрема, на продовженні постачання через альтернативний шлях наполягав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у своєму Facebook.
Яка ситуація з нафтопроводом "Дружба" зараз?
В кінці січня нафтопровід "Дружба" було пошкоджено. Це сталося в результаті атаки Росії на Україну.
Угорщина та Словаччина кажуть, що Україна не відновлює постачання через "Дружбу" з політичних причин. Український уряд відкинув ці звинувачення.
Під час візиту до Києва 24 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вказала, що Україні необхідно прискорити ремонт "Дружби". Брюссель також відзначив складні умови при яких здійснюється цей процес.