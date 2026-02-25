Яку нафту використовують Словаччина та Угорщина?

Як вказала речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайза Ітконен обидві країни вивільняють резерви, що зберігаються державами-членами ЄС та мають використовуватись у кризових ситуаціях, повідомляє "Радіо Свобода".

Анна-Кайза Ітконен Речниця Єврокомісії І Угорщина, і Словаччина підтвердили, що розпочали використання своїх стратегічних запасів нафти. Вони зберігаються всіма державами-членами саме для управління подібними ситуаціями.

Важливо! Єврокомісія наголошує, що зараз немає негайного ризику для енергетичної безпеки ЄС.

Стратегічних запасів нафти має вистачити:

на 90 днів чистого імпорту;

чи – 61 день внутрішнього споживання, залежить від того, який показник більший.

Наразі, як відомо, Брюссель розглядає альтернативні маршрути постачання нафти для Угорщини та Словаччини. Зараз ці країни отримують сировину через Хорватію, а саме – Адріатичний нафтопровід.

Нагадаємо, Загреб відгукнувся на прохання угорського та словацького урядів. Зокрема, на продовженні постачання через альтернативний шлях наполягав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у своєму Facebook.

