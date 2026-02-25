Яку заяву зробила фон дер Ляєн?
Президентка Єврокомісії вказала, що російські удари по "Дружбі" це посягання на енергетичну безпеку ЄС, повідомляє "Європейська правда".
Окрім цього Урсула фон дер Ляєн:
- засудила дії Росії;
- а також – подякувала прем'єру Хорватії Андрею Пленковичу за допомогу у постачанні нафти Угорщині, Словаччині й Сербії, яке відбувається через Адріатичний трубопровід.
Нагадаємо, наразі російська нафта постачається в низку країн через Хорватію, повідомляє MTI. Зокрема, йдеться про Угорщину та Словаччину. Ці держави прагнуть отримувати сировину з Росії і надалі.
Загреб погодився допомогти Будапешту та Братиславі. Проте постачання російської нафти має відбуватися, згідно з чинними вимогами ЄС та не порушувати санкції.
Важливо! ЄС не сумнівається в тому, що Україна продовжує ремонт "Дружби". Проте наполягає на прискоренні цього процесу.
Ми просимо прискорити ремонт трубопроводу після російських ударів.
Чому російська нафта не надходить через "Дружбу"?
Росія уразила нафтопровід "Дружба" ще в кінці січня. Тоді була пошкоджена перекачувальна станція.
Словаччина та Угорщина перестали отримувати російську нафту через цей шлях. Проте на думку урядів вказаних країн, ремонт можна було давно закінчити і Київ цього не робить з політичних міркувань. Україна ці звинувачення відкидає.
Братислава та Будапешт почали діяти радикально. Наприклад, 18 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про припинення постачання дизельного пального до України, поки не буде відновлений транзит російської нафти. Такі зміни підтримав і уряд Словаччини.