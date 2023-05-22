Останні рішення найбільшого державного пенсійного фонду США
Згідно з останніми даними, California Public Employees Retirement System за перший квартал поточного року суттєво скоротив свої частки акцій низки відомих корпорацій. Пенсійний фонд продав таку кількість акцій:
- Apple – 7 мільйонів цінних паперів;
- Intel Corp. – 1,1 мільйона активів;
- NIO Inc. – майже 391 тисячу акцій китайського виробника автомобілів.
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Цікаво, що з січня по березень 2023 року усі вище згадані акції зафіксували досить відчутне зростання на фондовому ринку. Для прикладу, акції техгіганта Apple подорожчали за цей період на 27%, тоді як цінні папери Intel зросли в ціні на 24%.
Від початку другого кварталу ці активи демонструють позитивну динаміку на ринку та продовжують зростати в ціні. Зафіксували, що вартість активів Apple виросла на 6,2%. Натомість компанія Intel зміцнила свої позиції на ринку на 9,2%.
На момент створення цього матеріалу, акції найдорожчої компанії світу – Apple – торгуються на ринку за ціною на рівні 174 долари, згідно з даними Yahoo!Finance. Натомість вартість Intel та NIO коливається на рівні 30,08 долара й 8,33 долара за штуку відповідно.
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