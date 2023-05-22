Последние решения крупнейшего государственного пенсионного фонда США

Согласно последним данным, California Public Employees Retirement System за первый квартал текущего года существенно сократил свои доли акций ряда известных корпораций. Пенсионный фонд продал такое количество акций:

Apple – 7 миллионов ценных бумаг ;

– ; Intel Corp. – 1,1 миллиона активов ;

– ; NIO Inc. – почти 391 тысячу акций китайского производителя автомобилей.

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Интересно, что с января по март 2023 года все вышеупомянутые акции зафиксировали довольно ощутимый рост на фондовом рынке. К примеру, акции техгиганта Apple подорожали за этот период на 27%, тогда как ценные бумаги Intel выросли в цене на 24%.

К теме! Общая стоимость активов, которыми управляет California Public Employees Retirement System, составляет 456 миллиардов долларов. Клиентами фонда являются государственные и муниципальные служащие из штата Калифорния. Также в этот список входят члены их семей. Речь идет о 2 миллиона человек.

С начала второго квартала эти активы демонстрируют положительную динамику на рынке и продолжают расти в цене. Зафиксировали, что стоимость активов Apple выросла на 6,2%. В то же время компания Intel укрепила свои позиции на рынке на 9,2%.

На момент создания этого материала, акции самой дорогой компании мира – Apple – торгуются на рынке по цене на уровне 174 доллара, согласно данным Yahoo! Finance. Стоимость Intel и NIO колеблется на уровне 30,08 доллара и 8,33 доллара за штуку соответственно.

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