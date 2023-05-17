Материнська компанія Google повернулася до елітного клубу
Під час торгової сесії у вівторок, 16 травня, на фондовому ринку капіталізація компанії Alphabet перетнула позначку в 1,5 трильйона доларів США.
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Цінні папери техгіганта подорожчали майже на 3% та торгувалися майже за 120 доларів за акцію. Одним з ключових каталізаторів подорожчання акцій Alphabet став штучний інтелект. Зокрема, на початку лютого техгігант повідомив про запуск власного застосунку на основі нової технології – Bard.
На сьогодні найвідомішим прикладом адаптації штучного інтелекту є ChatGPT. Експерти з'ясували, що цей інструмент може підвищити точність прогнозів для інвесторів. Нагадаємо, що 24 Канал також "розпитав" ChatGPT про економічні прогнози на 2023 рік.
Позиції на фондовому ринку
Згідно з даними порталу CompaniesMarketCap, материнській компанії Google вдалося подорожчати на ринку до вище згаданого рівня вперше з травня 2022 року. Загалом з початку поточного року акції компанії зросли на 35%. Актуальні позиції Alphabet на біржі, на момент створення цього матеріалу:
- Вартість акцій коливається на рівні 199,88 долара за штуку, за даними Yahoo!Finance;
- Ринкова капіталізація компанії становить 1,518 трильйона доларів.
Додамо, що першої п'ятірки найдорожчих компаній у світі також входять Apple, Microsoft, Saudi Aramco та Amazon, згідно з Global Ranking. Alphabet займає четверту сходинку.