Материнська компанія Google повернулася до елітного клубу

Під час торгової сесії у вівторок, 16 травня, на фондовому ринку капіталізація компанії Alphabet перетнула позначку в 1,5 трильйона доларів США.

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Цінні папери техгіганта подорожчали майже на 3% та торгувалися майже за 120 доларів за акцію. Одним з ключових каталізаторів подорожчання акцій Alphabet став штучний інтелект. Зокрема, на початку лютого техгігант повідомив про запуск власного застосунку на основі нової технології – Bard.

До теми! Після цього акції компанії подорожчали на 10%. Хоча через помилку Bard корпорація Alphabet втратила 100 мільярдів доларів капіталізації всього за день.

На сьогодні найвідомішим прикладом адаптації штучного інтелекту є ChatGPT. Експерти з'ясували, що цей інструмент може підвищити точність прогнозів для інвесторів. Нагадаємо, що 24 Канал також "розпитав" ChatGPT про економічні прогнози на 2023 рік.

Позиції на фондовому ринку

Згідно з даними порталу CompaniesMarketCap, материнській компанії Google вдалося подорожчати на ринку до вище згаданого рівня вперше з травня 2022 року. Загалом з початку поточного року акції компанії зросли на 35%. Актуальні позиції Alphabet на біржі, на момент створення цього матеріалу:

Вартість акцій коливається на рівні 199,88 долара за штуку, за даними Yahoo!Finance;

за штуку, за даними Yahoo!Finance; Ринкова капіталізація компанії становить 1,518 трильйона доларів.

Додамо, що першої п'ятірки найдорожчих компаній у світі також входять Apple, Microsoft, Saudi Aramco та Amazon, згідно з Global Ranking. Alphabet займає четверту сходинку.