Чому Угорщині потрібна нафта з Росії?

Орбан каже, що через те, що Угорщина не має виходу до моря, країна залежна від наземних маршрутів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

Себто, енергоносії потрапляють в Угорщину саме таким шляхом. Через це, для країни оптимальною є російська нафта.

Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини Якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, у нас не буде енергоносіїв. Кожна держава має право на захист на національному рівні від такої системи санкцій.

Орбан прагне "звільнитись" від американських санкцій. Йдеться про обмеження проти "Роснєфті" та "Лукойла", які має "виконувати" Угорщина.

Зверніть увагу! Як стверджує Орбан, без російської нафти, ціни в Угорщині "злетять до небес".

Чи дійсно Угорщина, залежна від нафти з Росії?