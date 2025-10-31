Чому Угорщині потрібна нафта з Росії?
Орбан каже, що через те, що Угорщина не має виходу до моря, країна залежна від наземних маршрутів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.
Себто, енергоносії потрапляють в Угорщину саме таким шляхом. Через це, для країни оптимальною є російська нафта.
Якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, у нас не буде енергоносіїв. Кожна держава має право на захист на національному рівні від такої системи санкцій.
Орбан прагне "звільнитись" від американських санкцій. Йдеться про обмеження проти "Роснєфті" та "Лукойла", які має "виконувати" Угорщина.
Зверніть увагу! Як стверджує Орбан, без російської нафти, ціни в Угорщині "злетять до небес".
Чи дійсно Угорщина, залежна від нафти з Росії?
Санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті" Трамп ввів, аби спонукати Путіна припинити вогонь в Україні. Проте російський лідер сказав, що ці обмеження аж ніяк не вплинуть на ситуацію.
Попри заяви Орбана, що Угорщина пов'язана з російською нафтою саме через зручні маршрути, в реальності ситуація дещо інша. Річ у ті, що існує альтернативний нафтопровід. Він з'єднує Угорщину з Адріатичним морем через Хорватію, зазначає "Європейська правда".