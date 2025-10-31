Що відбувається з експортом російських нафтопродуктів?
Загальний обсяг поставок російських нафтопродуктів морем з 1 по 26 жовтня сягнув лише 1,89 мільйона барелів на добу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Зверніть увагу! Цей показник найнижчий, починаючи з 2022 року.
Зауважимо, що експорт дизеля злегка збільшився. А от загальний обсяг постачань знизився. Першочергово на цю ситуацію вплинули такі фактори:
- слабкі відвантаження нафти і мазуту після атак українських безпілотників на російські НПЗ, особливо відчутним стало скорочення після ураження термінала в Усть-Лузі;
- погані погодні умови.
Як змінився експорт російських нафтопродуктів?
- Дизель і газойль – поставки зросли на 2%, порівняно з вереснем – до 740 000 барелів на добу (поставки через Чорне море компенсували зменшені відвантаження з Приморська).
- Рівень експорту російської нафти скоротився на 3%, якщо порівнювати з попереднім місяцем. Тепер він сягає 317 000 барелів на добу.
- Поставки мазуту впали на 10%. Зараз вони складають – 710 000 барелів на добу. Цей показник є мінімальним за останні 3 місяці.
- Поставки авіаційного палива зросли. Тепер вони складають – 44 000 барелів на добу.
- Сировина для переробки (вакуумний газойль) постачається більше ніж у вересні. Рівень поставок зріс на 6%. Зараз він складає – 70 000 барелів на добу.
Що потрібно знати про нафту зараз?
Нова Зеландія ухвалила рішення про розширення санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться саме тіньового флоту. Також санкції торкнуться пов'язаних з ним компаній, повідомляє Міністерство закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії.
Угорщина не хоче відмовлятися від нафти з Росії. Зокрема, Орбан звернувся до Трампа з проханням, аби він послабив санкції.