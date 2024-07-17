Цікаво, що у березні 2024 року Ілон Маск обіцяв, що не буде фінансово підтримувати жодного із кандидатів на посаду президента США. На початку весни мільярдер та політик зустрічалися особисто.

Варте уваги Росія засекретила важливі дані про торги доларом та євро: чого бояться у Москві

Ілон Маск буде фінансувати кампанію Дональда Трампа

Проте тепер Ілон Маск обіцяє, що буде щомісяця виділяти гроші для комітету політичних дій під назвою America PAC. Йдеться про суму у розмірі 45 мільйонів доларів.

Іншими спонсорами комітету також є Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, які також публічно виступили на підтримку Трампа, а також колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт, який очолює Alliance Resource Partners.

Один із представників America PAC заявив, що комітет працює над тим, щоб закликати виборців Дональда Трампа зареєструвати, а також проголосувати достроково у штатах, які мають ключове значення для результатів президентських виборів.