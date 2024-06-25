Кемерон і Тайлер Вінклвосси, які є засновниками криптовалютної біржі Gemini та володіють мільярдним капіталом, пожертвували мільйони доларів на кампанію Дональда Трампа. Платіж вони провели у біткойнах.

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Трамп отримав 2 мільйони на передвиборчу кампанію у біткойнах

Кожен із братів Вінклвоссів переказали у фонд Дональда Трампа по 15,47 біткойна. Тобто вони профінансували кампанію американського політика сумарно на 2 мільйони доларів.

Крім того, Тайлер Вінклвосс написав у соціальній мережі X (у минулому Twitter), що проголосує саме за Дональда Трампа на президентських виборах, які відбудуться в листопаді 2024 року. Бізнесмен також додав, що адміністрація Байдена, на його думку, "оголосила війну криптовалютам", що нібито заважає впровадженню інновацій, заважає платникам податків та американській економіці.

Важливо! Позиція Джо Байдена щодо криптоіндустрії також змінюється. Зокрема, наприкінці травня стало відомо, що члени команди Байдена почали звертатися до представників криптоіндустрії, аби отримати від них рекомендації щодо "криптоспільноти та політики".

Заяви Трампа про криптовалюти

Навесні 2024 року Дональд Трамп заявив, що не буде боротися з біткойном, якщо йому вдасться виграти на виборах президента США. Він додав, що криптовалютою "дуже багато користуються".

Цікаво, що у травні Дональд Трамп повідомив, що фінансово підтримати його передвиборчу кампанію можна буде через криптовалюту. Прихильники кандидата можуть обрати серед низки цифрових монет.

Проте всього кілька років тому Трамп активно виступав проти криптовалют. Зокрема, він говорив, що біткойн – це "афера проти долара США". Ба більше, бізнесмен та політик був вкрай незадоволений тим, що цифрова монета конкурує з американським доларом.