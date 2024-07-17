Интересно, что в марте 2024 года Илон Маск обещал, что не будет финансово поддерживать ни одного из кандидатов на пост президента США. В начале весны миллиардер и политик встречались лично.

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Илон Маск будет финансировать кампанию Дональда Трампа

Однако теперь Илон Маск обещает, что будет ежемесячно выделять деньги для комитета политических действий под названием America PAC. Речь идет о сумме в размере 45 миллионов долларов.

Другими спонсорами комитета также являются Palantir Technologies, предприниматели братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвосс, которые также публично выступили в поддержку Трампа, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который возглавляет Alliance Resource Partners.

Один из представителей America PAC заявил, что комитет работает над тем, чтобы призвать избирателей Дональда Трампа зарегистрировать, а также проголосовать досрочно в штатах, которые имеют ключевое значение для результатов президентских выборов.