Згідно з останніми даними, 3 березня Дональд Трамп зустрівся із Ілоном Маском та іншими донорами-республіканцями. Джерела, які обізнані із ситуацією розкрили важливі деталі.

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Дональд Трамп шукає гроші

Зокрема, повідомляють, що Дональд Трамп похвалив Ілона Маска перед партнерами. Крім того, колишній очільник Білого дому висловив сподівання, невдовзі зможе зустрітися із мільярдером віч-на-віч.

Наразі незрозуміло, чи буде Ілон Маск виділяти фінанси на кампанію Дональда Трампа. Проте деякі його недавні дописи у соціальних мережах свідчить про те, що для нього дуже важлива поразка Джозефа Байдена на президентських виборах у США, які мають пройти у 2024 році. Для прикладу, знайомі з орбіти Ілона Маска повідомляли, що мільярдер і справді дотримується цього бачення.

До теми! У минулому Ілон Маск фінансово підтримував кандидатів від обох партій. Водночас варто враховувати, що скандальний бізнесмен не виділяв значних сум, а також розподіляв їх досить рівномірно.

На момент створення цього матеріалу, капітал Ілона Маска оцінюють у 192 мільярди доларів, згідно з даними Bloomberg. На цю мить, він займає третю сходинку у рейтингу найзаможніших людей у світі. Маска випередили Бернар Арно та Джефф Безос.