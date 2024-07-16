Центробанк пішов на такий крок, оскільки у Росії остерігаються нових санкцій. Крім того, регулятор видалив з сайту усі дані про валютні торги, які були оприлюднені раніше.

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Центробанк Росії засекретив дані про торги доларом та євро

Також варто додати, що раніше на Московській фондовій біржі заборонили проводити операції з доларом та євро, оскільки США запровадили нові санкції проти Росії у середині червня.

Після цього ключовою валютою на біржових торгах у Росії став китайський юань. Водночас угоди з доларом та євро продовжують проводити на російському позабіржовому ринку. Частка таких операцій у червні у загальному обсязі торгів зросла 67,3%, згідно з даними Liga.net.

Важливо! Центробанк Росії використовує дані, які надходять від цифрових платформ позабіржових торгів та звіти банків для визначення офіційних курсів долара та євро щодо рубля.

Аналітики вважають, що рішення регулятора про приховання даних про валютні торги на позабіржовому ринку спровокує більше ризики маніпуляцій курсом. До того ж російський валютний ринок після цього стане менш прозорим.