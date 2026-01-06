Чи дійсно танкери з Венесуели обходять блокаду Трампа?

Зафіксовані переміщення свідчать про те, що, імовірно, була порушена блокада Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво, що навіть вивезення Мадуро не припинило блокаду з боку американських сил. Трамп продовжив нафтове ембарго. Водночас американський лідер заявляв, що найбільші покупці Венесуели і далі отримуватимуть нафту.

Яка інформація уже відома про ці судна:

згідно з даними TankerTrackers.com та шипінговими документами держкомпанії PDVSA, вказані ідентифіковані судна, всі перебувають під санкціями;

більшість з цих суден – супертанкери (саме на таких доставляють венесуельську нафту до Китаю);

як мінімум 4 танкери, що покинули венесуельські води у суботу використали маршрут на північ від острова Маргарита.

Цікаво! Джерело повідомило, що венесуельська влада дозволила як мінімум 4 супертанкерам вийти в море в режимі "dark mode".

Також відомо, що окрема група менших суден, які теж під санкціями, покинули країну. Це сталося після:

розвантаження вантажів;

а також завершення внутрішніх рейсів.

Потрібно зауважити, що наразі значні обсяги венесуельської нафти перебувають "на воді". Йдеться, зокрема, про вантажі для Китаю, повідомляє Bloomberg.

Що відомо про ситуацію у Венесуелі зараз?