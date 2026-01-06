Чи дійсно танкери з Венесуели обходять блокаду Трампа?
Зафіксовані переміщення свідчать про те, що, імовірно, була порушена блокада Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Знову летять вгору: як змінились ціни на дорогоцінні метали 6 січня
Цікаво, що навіть вивезення Мадуро не припинило блокаду з боку американських сил. Трамп продовжив нафтове ембарго. Водночас американський лідер заявляв, що найбільші покупці Венесуели і далі отримуватимуть нафту.
Яка інформація уже відома про ці судна:
- згідно з даними TankerTrackers.com та шипінговими документами держкомпанії PDVSA, вказані ідентифіковані судна, всі перебувають під санкціями;
- більшість з цих суден – супертанкери (саме на таких доставляють венесуельську нафту до Китаю);
- як мінімум 4 танкери, що покинули венесуельські води у суботу використали маршрут на північ від острова Маргарита.
Цікаво! Джерело повідомило, що венесуельська влада дозволила як мінімум 4 супертанкерам вийти в море в режимі "dark mode".
Також відомо, що окрема група менших суден, які теж під санкціями, покинули країну. Це сталося після:
- розвантаження вантажів;
- а також завершення внутрішніх рейсів.
Потрібно зауважити, що наразі значні обсяги венесуельської нафти перебувають "на воді". Йдеться, зокрема, про вантажі для Китаю, повідомляє Bloomberg.
Що відомо про ситуацію у Венесуелі зараз?
В суботу 3 січня 2026 року стало відомо, що американський спецпідрозділ здійснив захоплення венесуельського президента Ніколаса Мадуро та його дружини. Наразі лідер Венесуели доставлений у США. Як пояснив Трамп, це необхідно для здійснення правосуддя.
Зауважимо, що Трамп звинувачує Мадуро у серйозних злочинах. Зокрема, наркоторгівлі.
Згодом Трамп доволі жорстко звернувся до віцепрезидентки Венесуели (наразі вона тимчасово виконує обов'язки лідера в країні). Американський президент вимагає доступу до венесуельських ресурсів.