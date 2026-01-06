Действительно ли танкеры из Венесуэлы обходят блокаду Трампа?
Зафиксированные перемещения свидетельствуют о том, что, вероятно, была нарушена блокада Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Интересно, что даже вывоз Мадуро не прекратил блокаду со стороны американских сил. Трамп продлил нефтяное эмбарго. В то же время американский лидер заявлял, что крупнейшие покупатели Венесуэлы и дальше будут получать нефть.
Какая информация уже известна об этих судах:
- согласно данным TankerTrackers.com и шипинговыми документами госкомпании PDVSA, указаны идентифицированные суда, все находятся под санкциями;
- большинство из этих судов – супертанкеры (именно на таких доставляют венесуэльскую нефть в Китай);
- как минимум 4 танкера, покинувшие венесуэльские воды в субботу использовали маршрут к северу от острова Маргарита.
Интересно! Источник сообщил, что венесуэльские власти разрешили как минимум 4 супертанкерам выйти в море в режиме "dark mode".
Также известно, что отдельная группа меньших судов, которые тоже под санкциями, покинули страну. Это произошло после:
- разгрузки грузов;
- а также завершения внутренних рейсов.
Нужно заметить, что сейчас значительные объемы венесуэльской нефти находятся "на воде". Речь идет, в частности, о грузах для Китая, сообщает Bloomberg.
Что известно о ситуации в Венесуэле сейчас?
В субботу 3 января 2026 года стало известно, что американское спецподразделение осуществило захват венесуэльского президента Николаса Мадуро и его жены. Сейчас лидер Венесуэлы доставлен в США. Как пояснил Трамп, это необходимо для осуществления правосудия.
Заметим, что Трамп обвиняет Мадуро в серьезных преступлениях. В частности, наркоторговле.
Впоследствии Трамп довольно жестко обратился к вице-президенту Венесуэлы (сейчас она временно исполняет обязанности лидера в стране). Американский президент требует доступа к венесуэльским ресурсам.