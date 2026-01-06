Действительно ли танкеры из Венесуэлы обходят блокаду Трампа?

Зафиксированные перемещения свидетельствуют о том, что, вероятно, была нарушена блокада Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно, что даже вывоз Мадуро не прекратил блокаду со стороны американских сил. Трамп продлил нефтяное эмбарго. В то же время американский лидер заявлял, что крупнейшие покупатели Венесуэлы и дальше будут получать нефть.

Какая информация уже известна об этих судах:

согласно данным TankerTrackers.com и шипинговыми документами госкомпании PDVSA, указаны идентифицированные суда, все находятся под санкциями;

большинство из этих судов – супертанкеры (именно на таких доставляют венесуэльскую нефть в Китай);

как минимум 4 танкера, покинувшие венесуэльские воды в субботу использовали маршрут к северу от острова Маргарита.

Интересно! Источник сообщил, что венесуэльские власти разрешили как минимум 4 супертанкерам выйти в море в режиме "dark mode".

Также известно, что отдельная группа меньших судов, которые тоже под санкциями, покинули страну. Это произошло после:

разгрузки грузов;

а также завершения внутренних рейсов.

Нужно заметить, что сейчас значительные объемы венесуэльской нефти находятся "на воде". Речь идет, в частности, о грузах для Китая, сообщает Bloomberg.

Что известно о ситуации в Венесуэле сейчас?