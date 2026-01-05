Чому Китаю проблематично отримувати нафту з Венесуели зараз?

Трамп повідомив, що саме США керуватимуть Венесуелою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Повалення режиму Мадуро: чи означає це обвал цін на нафту і якою буде ситуація на ринку

До того ж за планом американського президента:

американські компанії відновлять нафтову промисловість Венесуели;

венесуельську нафту продаватимуть великим світовим покупцям.

Важливо! Венесуела має одні з найбільших запасів нафти у світі.

Водночас торік поставки з Венесуели сягнули лише 4% імпорту нафти до Китаю. Проте це не означає, що відсутність такої продукції не буде помічена. Річ у якості нафти.

Ця південноамериканська країна постачає унікальний вид шламової сирої нафти з високим вмістом сірки, яка використовується для виробництва бітуму, життєво важливого для будівництва та будівництва доріг. Нафта також має значні знижки, що робить її популярною серед незалежних китайських НПЗ, відомих як "чайники",

– наголосило видання.

Зауважте! Саме на "чайники" припадає приблизно половина імпорту Китаю з Венесуели.

Варто сказати, що китайські покупці не відчують стрес від ситуації з венесуельською нафтою одразу. Зокрема, через запаси санкційної сирої нафти у плавучих сховищах.

Як показують дані Kpler, майже 82 мільйони барелів зараз зберігаються на танкерах у водах Китаю та Малайзії, при чому:

більше чверті з цієї нафти – з Венесуели;

а інша – з Ірану.

Китайські нафтові гіганти Sinopec та China National Petroleum також мають права на розробку венесуельських нафтових запасів. Однак обіцянка Трампа про те, що американські компанії відновлять нафтову промисловість країни, викликає серйозні сумніви щодо того, чи відіграватимуть китайські фірми якусь роль,

– повідомляє видання.

Цікаво, що ціни на нафту на світовому ринку не змінилися через події у Венесуелі. Адже частка венесуельського продукту надзвичайно мала. Зокрема, у 2025 році видобуток нафти у Венесуелі складав лише 1 мільйон барелів на добу. Для розуміння, це приблизно 1% від світового виробництва. Така ситуація стала наслідком неефективного керівництва, повідомляє Reuters.

Що відомо про ситуацію з венесуельським президентом?