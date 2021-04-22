Фінансова координаторка офіційного партнера компанії Forex Club в Києві Галина Танащук розповіла про те, скільки, на її думку, триватиме економічна криза, у що вона радить вкладати гроші та які активи потрапляють до її інвестиційного портфеля.

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Що обирають клієнти

Практика показує, що інвестори-початківці, зазвичай, надають перевагу готовим інвестиційним рішенням, де експерти вже прорахували ризики, дохід, пояснили чому варто вкладати гроші саме зараз і у конкретні активи. Крім того, вкладники мають змогу отримати покрокову інструкцію для укладання угод:

відкриття,

супровід,

закриття.

Forex Club надає не тільки технічну можливість торгувати та інвестувати на фінансових ринках, але й гарантує своїм клієнтам аналітичну підтримку. Таким чином, новачки мають шанс почати свій шлях більш усвідомлено. Досвідчені трейдери та інвестори мають іншу тактику. Вони самостійно обирають, в які активи вкладати кошти, проте використовують експертизу наших аналітиків, перш за все, для диверсифікації.

Портрет клієнта

Почати інвестувати може кожен. Доказом цього є багаторічний досвід фахівців компанії Forex Club. За словами Галини Танащук, немає певного набору характеристик, оскільки вона працювала з кардинально різними людьми за віком, освітою, сімейним станом тощо.

Наприклад, найстарший клієнт компанії в Києві – чоловік 86 років, який спеціально для того, щоб інвестувати на фінансових ринках, повністю розібрався з ноутбуком, термінологією, методами аналізу ринку та управління капіталом. Цим можна захоплюватися, я вам скажу!,

– розповіла вона.

Безумовно, за 10 років портрет клієнта дещо змінився. Наприклад, раніше, це був чоловік 25 – 45 років. Проте, з популяризацією фінансових ринків, з підвищенням рівня фінансової грамотності населення – описати певний образ інвестора стало просто неможливо. Зараз майже усі стежать за вартістю біткойна чи інвестують на фінансовому ринку.

Шлях жінок

Попри те, що інвестування все ще сприймається як "чоловіча гра", з роками все більше жінок починають демонструвати активну позицію на фінансових ринках. Цікаво, що жінки надають перевагу активам, які є для них ближчими на інтуїтивному рівні. Зокрема, йдеться про золото, акції відомих брендів та компаній. Ба більше, часто саме представниць прекрасної статті називають кращими інвесторами, оскільки вони менш імпульсивні та більш дисципліновані. Ці аспекти мають надважливе значення для успішного процесу інвестування.

Інструменти для інвестицій

Сьогодні вкладники не мають проблем з інструментами для інвестицій, актуальність яких залежить від ситуації на ринку. Галина Танащук наголосила, що у цьому контексті все залежить від цілей інвестора та його готовності ризикувати.

Так, наприклад, попри високу вартість біткойна, є підстави вважати, що цифрові валюти дадуть можливість заробити інвесторам. Те ж саме з фондовим ринком США: ми спостерігаємо історичні максимуми на всіх основних американських індексах, з усім тим, ці ж індекси залишаються привабливими для капіталовкладень, перш за все завдяки політиці президента США Джо Байдена, який ініціював найбільші в історії США економічні стимули на початку свого президентства,

– пояснила експертка.

Галина Танащук розповіла про тенденції у сфері інвестування / Фото Forex Club

Особисті фінанси

Фінансова координаторка Галина Танащук розповіла й про свій інвестиційний портфель. За її словами, зараз вона вкладає кошти у сезонні активи. Зокрема, хорошою ідеєю можуть бути акції аграрного сектору. Наприклад, ф'ючерси на кукурудзу.

Загалом, я люблю ситуативні активи, навколо яких багато хайпу – вони можуть принести дуже високу прибутковість,

– поділилася Танащук.

Можливості та курйози

Фінансовий ринок – це робота з можливостями. Тож не дивно, що періодично виникають курйозні ситуації. Так, одного разу жінка-інвестор відкрила угоду за рекомендацією, вказавши обсяг у 10 разів більший, ніж було необхідно. На щастя, цей крок виявився вдалим і клієнтка змогла заробити непогану суму.

Галина Танащук наголосила, що варто звертати увагу на деталі, оскільки випадковості не завжди мають щасливий фінал. Ринок може і покарати, і щедро віддячити за неправильні кроки.

Економічна криза: вплив на ринок

Ситуація на фінансових ринках залишається досить невизначеною і непростою. На світову економіку негативно впливають пандемія коронавірусу та карантинні заходи в різних країнах світу. Зрозуміло, що до закінчення світової економічної кризи ще далеко.

Проте, криза створює нові можливості для інвестування. Низка секторів виграють від карантину та інших обмежень. Тож, для тих, хто має бажання стати інвестором – зараз дуже непоганий момент.

Поради початківцям

Початок – це вже половина шляху. Для старту достатньо встановити додаток Libertex і зареєструвати навчальний рахунок. Також не варто нехтувати підтримкою експертів. Наприклад, допомогою персонального менеджера, який є у кожного клієнта Forex Club.

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Крім того, офіси офіційних партнерів компанії функціонують майже в кожному місті України, куди можна звернутися по допомогу. Компанія також надає послугу консультацій в онлайн-чаті підтримки на офіційному сайті.

Далі варто визначитися з сумою початкової інвестиції, терміном, на який ви хотіли б розмістити кошти, "прийнятним" ризиком та рівнем доходів. Своїм клієнтам Forex Club пропонує готові інвестиційні ідеї та допомогу експертів з вашого міста. Супровід досвідчених фахівців допоможе й уникнути помилок, і подбати про безпеку і прибутковість капіталу.