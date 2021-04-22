Финансовый координатор официального партнера компании Forex Club в Киеве Галина Танащук рассказала о том, сколько, по ее мнению, продлится экономический кризис, во что она советует вкладывать деньги и какие активы попадают в ее инвестиционного портфеля.

Примечательно BlaBlaCar привлекла миллионные инвестиции: о какой сумме идет речь и к чему здесь украинская компания

Что выбирают клиенты

Практика показывает, что инвесторы-новички, как правило, предпочитают готовым инвестиционные решения, где эксперты уже просчитали риски, доход, объяснили почему стоит вкладывать деньги именно сейчас и в конкретные активы. Кроме того, вкладчики могут получить пошаговую инструкцию для заключения сделок:

открытие,

сопровождение,

закрытия.

Forex Club предоставляет не только техническую возможность торговать и инвестировать на финансовых рынках, но и гарантирует своим клиентам аналитическую поддержку. Таким образом, новички имеют шанс начать свой путь более осознанно. Опытные трейдеры и инвесторы имеют другую тактику. Они самостоятельно выбирают, в какие активы вкладывать средства, однако используют экспертизу наших аналитиков, прежде всего, для диверсификации.

Портрет клиента

Начать инвестировать может каждый. Доказательством этого является многолетний опыт специалистов компании Forex Club. По словам Галины Танащук она работала с кардинально разными людьми по возрасту, образованию, семейному положению и тому подобное.

Например, старший клиент компании в Киеве – мужчина 86 лет, который специально для того, чтобы инвестировать на финансовых рынках, полностью разобрался с ноутбуком, терминологией, методами анализа рынка и управления капиталом. Этим можно восхищаться, я вам скажу!,

– рассказала она.

Безусловно, за 10 лет портрет клиента несколько изменился. Например, раньше, это был мужчина 25 – 45 лет. Однако, с популяризацией финансовых рынков, с повышением уровня финансовой грамотности населения – описать определенный образ инвестора стало просто невозможно. Сейчас почти все следят за стоимостью биткоина или инвестируют на финансовом рынке.

Путь женщин

Несмотря на то, что инвестирование все еще воспринимается как "мужская игра", с годами все больше женщин начинают демонстрировать активную позицию на финансовых рынках. Интересно, что женщины предпочитают активы, которые являются для них ближе на интуитивном уровне. В частности, речь идет о золоте, акциях известных брендов и компаний. Более того, часто именно представительниц прекрасного пола называют лучшими инвесторами, поскольку они менее импульсивны и более дисциплинированы. Эти аспекты имеют важнейшее значение для успешного процесса инвестирования.

Инструменты для инвестиций

Сегодня вкладчики не имеют проблем с инструментами для инвестиций, актуальность которых зависит от ситуации на рынке. Галина Танащук отметила, что в этом контексте все зависит от целей инвестора и его готовности рисковать.

Так, например, несмотря на высокую стоимость биткоина, есть основания полагать, что цифровые валюты дадут возможность заработать инвесторам. То же самое с фондовым рынком США: мы наблюдаем исторические максимумы на всех основных американских индексах. Эти же индексы остаются привлекательными для капиталовложений, прежде всего благодаря политике президента США Джо Байдена, который инициировал крупнейшие в истории США экономические стимулы в начале своего президентства,

– пояснила эксперт.

Галина Танащук рассказала о тенденциях в сфере инвестирования / Фото Forex Club

Личные финансы

Финансовый координатор Галина Танащук рассказала и о своем инвестиционном портфеле. По ее словам, сейчас она вкладывает средства в сезонные активы. В частности, хорошей идеей могут быть акции аграрного сектора. Например, фьючерсы на кукурузу.

В общем, я люблю ситуативные активы, вокруг которых много хайп – они могут принести очень высокую доходность,

– поделилась Танащук.

Возможности и курьезы

Финансовый рынок – это работа с возможностями. Неудивительно, что периодически возникают курьезные ситуации. Так, однажды женщина-инвестор открыла соглашение по рекомендации, указав объем в 10 раз больше , чем было необходимо. К счастью, этот шаг оказался удачным, и клиентка смогла заработать неплохую сумму.

Галина Танащук подчеркнула, что стоит обращать внимание на детали, поскольку случайности не всегда имеют счастливый финал. Рынок может и наказать, и щедро отблагодарить за неправильные шаги.

Экономический кризис: влияние на рынок

Ситуация на финансовых рынках остается достаточно неопределенной и непростой. На мировую экономику негативно влияют пандемия коронавируса и карантинные мероприятия в разных странах мира. Понятно, что до окончания мирового экономического кризиса еще далеко.

Однако, кризис создает новые возможности для инвестирования. Некоторые секторы выигрывают от карантина и других ограничений. Поэтому, для тех, кто хочет стать инвестором – сейчас очень неплохой момент.

Советы начинающим

Начало – это уже половина пути. Для старта достаточно установить приложение Libertex и зарегистрировать учебный счет. Также не стоит пренебрегать поддержкой экспертов. Например, помощью персонального менеджера, который есть у каждого клиента Forex Club .

Интересно Прославился яркими е-скутерами: стартап Dott привлек почти 90 миллионов долларов инвестиций

Кроме того, офисы официальных партнеров компании функционируют почти в каждом городе Украины, куда можно обратиться за помощью. Компания также предоставляет услугу консультаций в онлайн-чате поддержки на официальном сайте.