Як зробити з долара грошовий магніт?

Обряд зі створення такого талісмана потрібно проводити на зростаючий місяць. Адже в цей період енергія припливу найсильніша, пише 24 Канал.

Читайте також Які країни мають найбільші поклади нафти у 2025 році

Як правильно скласти таку купюру:

однодоларову купюру повертаємо так, аби Джордж Вашинготн дивився на вас;

завертаємо верхні кути купюри;

лівий нижній кут загинаємо до верху, має вийти кишенька;

саме у цю кишеньку зліва потрібно помістити правий кут.

Відеоінструкція:

Зверніть увагу! Аби цей символ був ще ефективнішим, потрібно написати на ньому ваш грошовий код.

Як правильно активувати цей талісман: