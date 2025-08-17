Як зробити з долара грошовий магніт?

Обряд зі створення такого талісмана потрібно проводити на зростаючий місяць. Адже в цей період енергія припливу найсильніша, пише 24 Канал.

Як правильно скласти таку купюру:

  • однодоларову купюру повертаємо так, аби Джордж Вашинготн дивився на вас;
  • завертаємо верхні кути купюри;
  • лівий нижній кут загинаємо до верху, має вийти кишенька;
  • саме у цю кишеньку зліва потрібно помістити правий кут.

Відеоінструкція:

@oblakova.vi Складаємо трикутник із долара #трикутникздолара #треугольник #фінансовийкод #финансовыйкод ♬ Si Ai - Marshmello & Ukay Remix - Tayna & Marshmello & UKAY

Зверніть увагу! Аби цей символ був ще ефективнішим, потрібно написати на ньому ваш грошовий код.

Як правильно активувати цей талісман:

  • покладіть ваш долар у чистий новий гаманець в якому ви зберігатимете кошти;
  • для талісмана виділіть окреме відділення у гаманці, де зберігатиметься тільки він;
  • ніхто не має бачити ваш талісман;
  • не витрачайте цю банкноту та не розмінюйте її.