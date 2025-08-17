Як зробити з долара грошовий магніт?
Обряд зі створення такого талісмана потрібно проводити на зростаючий місяць. Адже в цей період енергія припливу найсильніша, пише 24 Канал.
Як правильно скласти таку купюру:
- однодоларову купюру повертаємо так, аби Джордж Вашинготн дивився на вас;
- завертаємо верхні кути купюри;
- лівий нижній кут загинаємо до верху, має вийти кишенька;
- саме у цю кишеньку зліва потрібно помістити правий кут.
Відеоінструкція:
Зверніть увагу! Аби цей символ був ще ефективнішим, потрібно написати на ньому ваш грошовий код.
Як правильно активувати цей талісман:
- покладіть ваш долар у чистий новий гаманець в якому ви зберігатимете кошти;
- для талісмана виділіть окреме відділення у гаманці, де зберігатиметься тільки він;
- ніхто не має бачити ваш талісман;
- не витрачайте цю банкноту та не розмінюйте її.