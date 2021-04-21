Європейський стартап Dott, який активно розвивається у багатьох країнах, залучив мільйонні інвестиції. Про майбутні плани та тактику амбітної компанії – читайте далі.

Компанія функціонує у сфері мікромобільності, яка прославилася завдяки яскравим електросамокатам. У новому інвестиційному раунді стартап залучив 85 мільйонів доларів.

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Чиї гроші?

Інвестиційний раунд категорії В пройшов під егідою бельгійської компанії Sofina. Крім неї кошти в стартап погодилися вкласти:

EQT Ventures,

Prosus Ventures,

Aberdeen Standard Investments,

Estari,

Expon Capital,

Felix Capital,

FJ Labs,

Invest-NL,

McRock Capital,

Quadia.

Завдяки цьому пакету інвестицій компанія планує вийти на новий рівень. Зокрема, йдеться про надання нових послуг. Клієнти Dott у майбутньому зможуть брати в прокат не лише електроскутери, але й велосипеди. Стартап уже оприлюднив ескізи свого електронного велосипеда. Запуск нового проєкту запланований на літо.

Крім того, компанія готова виходи на ринки в нових країнах. Зараз послуги Dott доступні для жителів:

Франції,

Італії,

Бельгії,

Польщі,

Німеччини.

Наступні цілі – Іспанія та Великобританія. Схоже на те, що компанія обрала досить спокійну тактику розвитку: крок за кроком розвиватися в нових містах, а не запускати свої проєкти у сотні міст одночасно. Dott може похвалитися позитивним показником EBIT у всіх містах, де функціонує, та найімовірніше, прагне зберегти його на такому ж рівні.

EBIT або операційний прибуток Це аналітичний показник, який дорівнює обсягу прибутку до вирахування відсотків за позиковими коштами й сплати податків. Цей показник розраховується на основі фінансової звітності компанії та використовується інвесторами для оцінки прибутковості основної діяльності компанії.

Політика компанії

Dott володіє парком електроскутерів, який нараховує 30 тисяч одиниць у п'яти країнах. Компанія успішно використовує популярність мобільних додатків. По суті – це ключ від електросамоката.

Як працює стартап Dott: дивіться відео

Компанія бере плату за розблокування та час оренди. На початку свого існування стартап позиціонував себе, як економічна та стабільна компанія з виробництва електросамокатів. Проте, такий підхід не допомагав отримувати інвестиції, тому керівництво змінило підхід до роботи.

Наприклад, Dott має власні склади для зарядки та ремонту електроскутерів. Стартап співпрацює з власною командою логістів. До того ж компанія намагається максимально ремонтувати, повторно використовувати та утилізувати старі скутери.

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