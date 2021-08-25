Адже у лютому цього року його компанія Tesla придбала біткойни на суму 1,5 мільярда доларів.

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Як Tesla заробляє на біткойні

У квітні 2021 року біткойн досяг свого історичного максимуму – близько 65 тисяч доларів. Якби Tesla тоді продала свої біткойни, то заробила б 1,4 мільярда доларів.

Проте компанія продовжує тримати цифрову валюту і продала лиш невеличку частку у першому кварталі, заробивши 128 мільйонів доларів.

Червень та липень були несприятливими для біткойна, який впав більш ніж удвічі зі своїх максимумів. Але нещодавній ріст до понад 50 тисяч доларів повертає надію інвесторів Tesla, що її очільник зробив правильне рішення, інвестувавши в біткойн.

Станом на 25 серпня біткойн торгується на рівні 47 500 доларів, впавши зі свого кількамісячного максимуму, за даними CoinMarketCap.

Чому біткойн важливий для Tesla

Попри великі успіхи та популярність, Tesla має серйозні проблеми з фінансами, адже її основним доходом є не продаж електрокарів.

До прикладу, у першому кварталі 2021 року Tesla відзвітувала про 438 мільйонів доларів чистого прибутку. Його принесли інвестиції в біткойн та продажі регуляторних кредитів іншим виробникам автомобілів.