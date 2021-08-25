Ведь в феврале этого года его компания Tesla приобрела биткоины на сумму 1,5 миллиарда долларов.

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Как Tesla зарабатывает на биткоине

В апреле 2021 года биткоин достиг своего исторического максимума – около 65 000 долларов. Если бы Tesla тогда продала свои биткоины, то заработала бы 1,4 миллиарда долларов.

Однако компания продолжает держать цифровую валюту и продала лишь небольшую долю в первом квартале, заработав 128 миллионов долларов.

Июнь и июль были неблагоприятными для биткоина, который упал более чем вдвое из своих максимумов. Но недавний рост до более 50 000 долларов возвращает надежду инвесторов Tesla, что ее глава сделал правильное решение, инвестировав в биткоин.

По состоянию на 25 августа биткоин торгуется на уровне 47 500 долларов, упав со своего многомесячного максимума, по данным CoinMarketCap .

Почему биткоин важен для Tesla

Несмотря на большие успехи и популярность, Tesla имеет серьезные проблемы с финансами, ведь ее основным доходом является не продажа электрокаров.

К примеру, в первом квартале 2021 Tesla отчиталась о 438 миллионов долларов чистой прибыли. Ее принесли инвестиции в биткоин и продажа регуляторных кредитов другим производителям автомобилей.