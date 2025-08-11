Які курси валют?

У понеділок, 11 серпня, курс долара щодо єни знизився на 0,2%, до 147,39. Євро подорожчав до 1,16 долара, фунт залишився на рівні 1,34 долара, а австралійський долар досяг 0,65. Індекс долара опустився на 0,1%, до 98,164, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Курс долара: що відбувається з цією валютою з початку серпня

Інвестори очікують, результатів переговорів США з Китаєм, які стосуються, зокрема, політики у сфері напівпровідників. Nvidia та AMD погодилися віддавати 15% доходів від продажів у Китаї уряду США в обмін на експортні ліцензії.

Не знаю, добре це чи погано, але якщо це дозволить закрити питання, то результат непоганий. Найбільш ймовірним сценарієм є ще одне 90-денне торгове перемир'я, – прокоментував ситуацію глава дослідницького відділу Pepperstone Group в Мельбурні Кріс Вестон.

Крім того, якщо інфляція виявиться нижчою за очікування, ФРС, ймовірно, піде на пом'якшення політики, але зростання цін через тарифи Дональда Трампа може відкласти це рішення.

Важливо враховувати, що планка для "яструбиних" сюрпризів вища. Щомісячне зростання базового індексу споживчих цін на 0,3% дасть ФРС підстави для зниження ставки з урахуванням погіршення ситуації на ринку праці,

– зазначив валютний стратег ING Франческо Песоле.

Інвестори сподіваються, що Федеральна резервна система у вересні знизить ставку, чому сприяли слабкі дані по ринку праці та виробництву. Імовірність такого кроку оцінюється ринком приблизно в 90%.