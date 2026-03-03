Що відбувається з вартістю золота зараз?

Станом на сьогодні, спотова вартість золота впала на 1,4%. Тепер цей метал коштує – 5 252,05 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні впали на 0,9%. Їхня ціна наразі – 5 263,80 долара.

Важливо! Першочергово на падіння ціни золота вплинуло зростання долара. Наразі американська валюта сягнула місячного максимуму.

Зниження цін, ймовірно, пов'язане з тим, що ринок зараз надає більшої ваги інфляційним ризикам, що виникли внаслідок війни на Близькому Сході, і тому підвищує свої очікування щодо процентних ставок. Це також пояснює, чому долар США продовжує зростати,

– вказав Ту Лан Нгуєн з Commerzbank.

Потрібно розуміти, що золото це недохідний актив. Такий метал добре себе почуває, коли процентні ставки знижені.

Наразі, трейдери очікують, що Федеральна резервна система США поки що зберігатиме ставку. Раніше передбачалась корекція цього показника у червні, проте тепер:

ймовірність збереження ставки у червні складає 60%;

раніше – 45%.

Зауважимо, що загальна ситуація загострилась на фоні сильного зростання цін на нафту. Це сталося через "закриття" Ормузької протоки. Іран в понеділок зробив заяву, що він обстрілюватиме будь-яке судно, яке намагатиметься пройти цим шляхом, повідомляє Reuters.

Багато аналітиків залишаються оптимістичними щодо золота, зокрема BMI, підрозділ Fitch Solutions, який заявив, що ціна на метал може досягти рекордно високого рівня понад 5 600 доларів за унцію цього тижня, якщо не буде ознак деескалації конфлікту,

– повідомляє видання.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?