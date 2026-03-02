Які ціни встановили за брухт золота?

Однак ціна за один такий грам золотого брухту залежить від проби металу, про що можна дізнатися завдяки НБУ.

Найдорожча – проба 999,9, грам виробу з якої (за даними Національного банку на 27 лютого), коштував 7053,69 гривні. Тоді як 2 березня ціна становить вже 7044,32 гривні.

Найдешевша – це проба 333, грам якої оцінювався наприкінці лютого у 2349,12 гривні. На початку березня вона збільшилася до 2345,99 гривні.

Зокрема брухт виробів, які виготовлені одночасно із золота та срібла (із вмістом останнього до 70%) коштував 2195,91 гривні за 1 грам. Наразі ж його можна придбати за ціною 2195,37 гривні за грам.

Водночас зубні протези, які були в користуванні, та містять золото 900/750 проб, елементи знімних протезів зі сплаву ЗлПлСрМ 750 – 90 – 80 купувати можна за ціною 5714,06 гривні за грам.

Золото проб, які не зазначені у даних від Нацбанку, слід купувати за цінами, які обчислені виходячи з такої ціни 7054,40 гривні за грам металу в чистоті:

срібло – 113,70 гривні;

платину – 2998,19 гривні;

паладій – 2201,29 гривні.

Зверніть увагу! Наголошується, що предмети релігійного культу, медалі, монети, жетони тощо купувати за цінами відповідного металу і проби.

Що ще слід знати щодо золота?