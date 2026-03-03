Что происходит со стоимостью золота сейчас?

По состоянию на сегодня, спотовая стоимость золота упала на 1,4%. Теперь этот металл стоит – 5 252,05 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле упали на 0,9%. Их цена сейчас – 5 263,80 доллара.

Важно! В первую очередь на падение цены золота повлиял рост доллара. Сейчас американская валюта достигла месячного максимума.

Снижение цен, вероятно, связано с тем, что рынок сейчас придает больший вес инфляционным рискам, возникших в результате войны на Ближнем Востоке, и поэтому повышает свои ожидания относительно процентных ставок. Это также объясняет, почему доллар США продолжает расти,

– указал Ту Лан Нгуен из Commerzbank.

Нужно понимать, что золото это недоходный актив. Такой металл хорошо себя чувствует, когда процентные ставки снижены.

Сейчас, трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система США пока сохранит ставку. Ранее предполагалась коррекция этого показателя в июне, однако теперь:

вероятность сохранения ставки в июне составляет 60%;

ранее – 45%.

Заметим, что общая ситуация обострилась на фоне сильного роста цен на нефть. Это произошло из-за "закрытия" Ормузского пролива. Иран в понедельник сделал заявление, что он будет обстреливать любое судно, которое попытается пройти этим путем, сообщает Reuters.

Многие аналитики остаются оптимистичными относительно золота, в частности BMI, подразделение Fitch Solutions, который заявил, что цена на металл может достичь рекордно высокого уровня более 5 600 долларов за унцию на этой неделе, если не будет признаков деэскалации конфликта,

– сообщает издание.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?