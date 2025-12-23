Такого не очікував ніхто: вартість золота та срібла зросла до рекордних максимумів

Золото та срібло продовжують дорожчати. Ціни на ці метали встановили нові рекорди сьогодні. Цьому, зокрема, сприяла геополітична нестабільність.

Чому росте ціна на золото 23 грудня?

Спотова вартість золота зросла на 0,9%. Ціна цього металу сягнула – 4 486,55 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Водночас ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли в ціні на 1,1%. Їхня вартість складає – 4 519,20 доларів.

Чому дорожчає золото:

напруженість між США та Венесуелою зростає (нещодавно Трамп оголосив про блокаду підсанкційних нафтових танкерів, що в'їжджають та виїжджають з венесуельської території);

очікування зміни ставки ФРС (у 2026 році вона може знизитись ще двічі);

зростання попиту на безпечні активи;

наближення кінця року, а отже зниження ліквідності (це посилює коливання цін).

Ціна на злитки, класичний притулок у часи геополітичної та економічної нестабільності, з початку року зросла більш ніж на 70% через потужне поєднання геополітичних ризиків, ставок на зниження ставок, скуповування активів центральними банками, дедоларизацію та відновлення припливу коштів у біржові фонди,

– наголошує видання.

Як змінилась ціна на срібло сьогодні?

Ціна срібла за сьогоднішню сесію зросла на 0,8%. Цей метал тепер коштує – 69,56 долара за унцію.

Водночас саме сьогодні було встановлено новий ціновий рекорд – 69,89 долара за унцію. До цього максимум фіксували вчора, він складав – 69,44 долара за унцію, повідомляє Reuters.

За рік срібло зросло в ціні на 141%, цьому сприяли такі фактори:

дефіцит пропозиції;

значний промисловий попит.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?

Платина зросла в ціні на 3,1% за сьогоднішню сесію. Вартість цього металу склала – 2 185,05 долара за унцію. Це значення найвище за більш як 17 років.

Вартість паладію, своєю чергою, зросла на 2,7% Ціна цього металу тепер – 1 806,25 долара за унцію. Таке значення є трирічним максимумом.

Важливо! На думку аналітиків дорогоцінні метали продовжать дорожчати у 2026 році. Імовірно, золото сягне 5 000 доларів за унцію, а срібло – 75 доларів за унцію.