Такого не ожидал никто: стоимость золота и серебра выросла до рекордных максимумов

Золото и серебро продолжают дорожать. Цены на эти металлы установили новые рекорды сегодня. Этому, в частности, способствовала геополитическая нестабильность.

Почему растет цена на золото 23 декабря?

Спотовая стоимость золота выросла на 0,9%. Цена этого металла достигла – 4 486,55 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В то же время фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли в цене на 1,1%. Их стоимость составляет – 4 519,20 долларов.

Почему дорожает золото:

напряженность между США и Венесуэлой растет (недавно Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, въезжающих и выезжающих из венесуэльской территории);

ожидание изменения ставки ФРС (в 2026 году она может снизиться еще дважды);

рост спроса на безопасные активы;

приближение конца года, а значит снижение ликвидности (это усиливает колебания цен).

Цена на слитки, классическое убежище во времена геополитической и экономической нестабильности, с начала года выросла более чем на 70% из-за мощного сочетания геополитических рисков, ставок на снижение ставок, скупки активов центральными банками, дедолларизацию и восстановление притока средств в биржевые фонды,

– отмечает издание.

Как изменилась цена на серебро сегодня?

Цена серебра за сегодняшнюю сессию выросла на 0,8%. Этот металл теперь стоит – 69,56 доллара за унцию.

В то же время именно сегодня был установлен новый ценовой рекорд – 69,89 доллара за унцию. До этого максимум фиксировали вчера, он составлял – 69,44 доллара за унцию, сообщает Reuters.

За год серебро выросло в цене на 141%, этому способствовали следующие факторы:

дефицит предложения;

значительный промышленный спрос.

Какие цены на другие драгоценные металлы?

Платина выросла в цене на 3,1% за сегодняшнюю сессию. Стоимость этого металла составила – 2 185,05 доллара за унцию. Это значение самое высокое за более чем 17 лет.

Стоимость палладия, свою очередь, выросла на 2,7% Цена этого металла теперь – 1 806,25 доллара за унцию. Такое значение является трехлетним максимумом.

Важно! По мнению аналитиков драгоценные металлы продолжат дорожать в 2026 году. Предположительно, золото достигнет 5 000 долларов за унцию, а серебро – 75 долларов за унцию.