Чим відрізняється золото за кольором?

Біле, жовте та рожеве золото мають однакову базову цінність за умови однакової проби, адже вирішальним є вміст чистого золота, втім усі 3 відтінки суттєво відрізняються за кольором та складом сплаву, передає 24 Канал з посиланням на Gold Sell.

Біле золото має сріблясто-білий відтінок завдяки домішкам паладію, срібла або нікелю та родієвому покриттю, яке з часом може потребувати оновлення.

Жовте золото зберігає класичний теплий колір чистого золота, оскільки в його сплаві поєднують мідь та срібло у пропорціях, що не змінюють природний відтінок металу. Наприклад жовте золото вищої проби має глибший жовтий відтінок, а таке ж золото нижчої проби – трохи блідіше.

А рожеве золото отримує характерний рожевий або червонуватий тон через підвищений вміст міді, яка також робить сплав міцнішим.

Зверніть увагу! Незалежно від кольору, 18-каратне золото містить 75% чистого золота, а решта металів впливають переважно на твердість, зносостійкість та можливі особливості догляду, але не на ринкову вартість самого золота.

В якій пробі найбільше золота?

Відповідно до даних World Gold Council, загальна маса сплаву ділиться на 24 частини. Відтак 24 карати відповідають пробі 999, а вміст чистого золота – 99,9%. Тобто це найбільший вміст з усіх проб, а отже, є найдорожчою.

Наприклад 18 каратів відповідає 750 пробі (75% чистого золота), 9 каратів – це 375 проба (37,5% чистого золота), 12 каратів – 500 проба (50%).

Таким чином, 18-каратне біле золото складається приблизно з 75% золота, змішаного з 25% білих металів.

Поширена формула 18-каратного жовтого золота – це 75% золота, 12,5% міді, 12,5% срібла. Ці додавання зміцнюють золото, адже чисте 24-каратне золото дуже м'яке.

А типове 18-каратне рожеве золото може складатися з 75% золота, 22% – 23% міді та невеликої частки срібла.

Цікаво! На сьогодні сировинна вартість золота 750 проби (18 каратів) становить близько 4 424 гривні за грам. Це приблизно 115 – 120 доларів за грам за ринковою ціною, свідчать дані Gold Rate 24.

Що відомо про медичне золото?