Ціна нафти знижується: усе через нове рішення ОПЕК+

Вартість нафти залежить від сукупності факторів. Зокрема, грає роль геополітична ситуація. Також не варто ігнорувати співвідношення попиту та пропозиції. На це, наприклад, значний вплив має рівень видобутку, який встановлює ОПЕК+.

Які ціни на нафту сьогодні?

Вартість нафти також залежить і від виробника, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Читайте також Усе через санкції: ще одна країна відмовляється від російської нафти

Зараз вартість основних марок встановлена така:

Brent торгується по – 64,09 долара за барель.

торгується по – 64,09 долара за барель. Американська нафта WTI по – 60,18 долара за барель.

по – 60,18 долара за барель. Російська Urals – 58,63 долара за барель.

Що впливає на ціну нафти 4 листопада?

Ціни на нафту знижуються. Цьому зокрема сприяло рішення ОПЕК+ збільшити видобуток, повідомляє Reuters.

Нагадаємо! ОПЕК+ планує збільшити видобуток у грудні. А от у I кварталі наступного року має зупинитись цей процес зростання.

Як змінювався рівень видобутку ОПЕК+:

з квітня ОПЕК+ підвищила цільові показники видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на день;

з жовтня темпи почали уповільнюватися (це сталося на фоні імовірного надлишку пропозиції).

Рішення ОПЕК+ зберегти цільові показники видобутку незмінними було прийнято після того, як Росія лобіювала паузу, оскільки їй буде важко збільшити експорт через західні санкції, повідомили чотири джерела в ОПЕК+,

– йдеться в повідомленні.

Які ще фактори впливають на ціну нафти зараз:

керівники деяких найбільших європейських виробників енергії висловили сумнів, відносно того, що у наступному році буде надлишок пропозиції (це ймовірно, зокрема, через зростання попиту та зменшення виробництва);

дія санкцій проти "Лукойла" та "Роснєфті", які ввели США;

дані про запаси в США від Американського інституту нафти (API) – їх планують опублікувати пізніше.

Що потрібно знати про ринок нафти зараз?