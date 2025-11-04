Ціна нафти знижується: усе через нове рішення ОПЕК+
- Ціни на нафту знижуються через рішення ОПЕК+ збільшити видобуток, що впливає на співвідношення попиту та пропозиції.
- Основні марки нафти торгуються за такими цінами: Brent – 64,09 долара, WTI – 60,18 долара, Urals – 58,63 долара за барель.
Вартість нафти залежить від сукупності факторів. Зокрема, грає роль геополітична ситуація. Також не варто ігнорувати співвідношення попиту та пропозиції. На це, наприклад, значний вплив має рівень видобутку, який встановлює ОПЕК+.
Які ціни на нафту сьогодні?
Вартість нафти також залежить і від виробника, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.
Зараз вартість основних марок встановлена така:
- Brent торгується по – 64,09 долара за барель.
- Американська нафта WTI по – 60,18 долара за барель.
- Російська Urals – 58,63 долара за барель.
Що впливає на ціну нафти 4 листопада?
Ціни на нафту знижуються. Цьому зокрема сприяло рішення ОПЕК+ збільшити видобуток, повідомляє Reuters.
Нагадаємо! ОПЕК+ планує збільшити видобуток у грудні. А от у I кварталі наступного року має зупинитись цей процес зростання.
Як змінювався рівень видобутку ОПЕК+:
- з квітня ОПЕК+ підвищила цільові показники видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на день;
- з жовтня темпи почали уповільнюватися (це сталося на фоні імовірного надлишку пропозиції).
Рішення ОПЕК+ зберегти цільові показники видобутку незмінними було прийнято після того, як Росія лобіювала паузу, оскільки їй буде важко збільшити експорт через західні санкції, повідомили чотири джерела в ОПЕК+,
– йдеться в повідомленні.
Які ще фактори впливають на ціну нафти зараз:
- керівники деяких найбільших європейських виробників енергії висловили сумнів, відносно того, що у наступному році буде надлишок пропозиції (це ймовірно, зокрема, через зростання попиту та зменшення виробництва);
- дія санкцій проти "Лукойла" та "Роснєфті", які ввели США;
- дані про запаси в США від Американського інституту нафти (API) – їх планують опублікувати пізніше.
Що потрібно знати про ринок нафти зараз?
Санкції змушують НПЗ Китаю відмовлятися від російської нафти. Річ у тім, що тепер обмеження діють не тільки для російських компаній, а і – покупців.
В кінці жовтня стало відомо, що Росія різко скоротила експорт нафтопродуктів морем до 1,89 мільйона барелів на добу. Такого не було, починаючи з 2022 року.
Тіньовий флот Росії продовжує діяти. Саме він дозволяє Кремлю обходити санкції. Нещодавно стало відомо, що Москва, аби продовжувати свою діяльність "в тіні" створила масштабну корупційну схему в Греції.