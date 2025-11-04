Які ціни на нафту сьогодні?
Вартість нафти також залежить і від виробника, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.
Зараз вартість основних марок встановлена така:
- Brent торгується по – 64,09 долара за барель.
- Американська нафта WTI по – 60,18 долара за барель.
- Російська Urals – 58,63 долара за барель.
Що впливає на ціну нафти 4 листопада?
Ціни на нафту знижуються. Цьому зокрема сприяло рішення ОПЕК+ збільшити видобуток, повідомляє Reuters.
Нагадаємо! ОПЕК+ планує збільшити видобуток у грудні. А от у I кварталі наступного року має зупинитись цей процес зростання.
Як змінювався рівень видобутку ОПЕК+:
- з квітня ОПЕК+ підвищила цільові показники видобутку приблизно на 2,9 мільйона барелів на день;
- з жовтня темпи почали уповільнюватися (це сталося на фоні імовірного надлишку пропозиції).
Рішення ОПЕК+ зберегти цільові показники видобутку незмінними було прийнято після того, як Росія лобіювала паузу, оскільки їй буде важко збільшити експорт через західні санкції, повідомили чотири джерела в ОПЕК+,
– йдеться в повідомленні.
Які ще фактори впливають на ціну нафти зараз:
- керівники деяких найбільших європейських виробників енергії висловили сумнів, відносно того, що у наступному році буде надлишок пропозиції (це ймовірно, зокрема, через зростання попиту та зменшення виробництва);
- дія санкцій проти "Лукойла" та "Роснєфті", які ввели США;
- дані про запаси в США від Американського інституту нафти (API) – їх планують опублікувати пізніше.
Що потрібно знати про ринок нафти зараз?
Санкції змушують НПЗ Китаю відмовлятися від російської нафти. Річ у тім, що тепер обмеження діють не тільки для російських компаній, а і – покупців.
В кінці жовтня стало відомо, що Росія різко скоротила експорт нафтопродуктів морем до 1,89 мільйона барелів на добу. Такого не було, починаючи з 2022 року.
Тіньовий флот Росії продовжує діяти. Саме він дозволяє Кремлю обходити санкції. Нещодавно стало відомо, що Москва, аби продовжувати свою діяльність "в тіні" створила масштабну корупційну схему в Греції.