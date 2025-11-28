Що відомо про візит Орбана до Москви?

Спочатку Орбан не розповідав, що ця зустріч відбудеться. Однак згодом угорський прем'єр повідомив про намір обговорити з Путіним постачання сирої нафти та газу до Угорщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Орбан також хоче обговорити з Путіним ситуацію в Україні.

Зауважимо, що Орбан має доволі тісний контакт з Москвою. Угорщина, зокрема, залежна від російських енергоносіїв (хоча ЄС і намагається скоротити цю залежність).

Віктор Орбан Прем'єр-міністр України Я їду (до Москви – 24 Канал), щоб забезпечити енергопостачання Угорщини на зиму та наступний рік.

У 2025 році Угорщина продовжила активно купувати російські енергоносії:

загалом було імпортовано – 8,5 мільйона тонн сирої нафти;

а також більш як 7 мільярдів кубічних метрів природного газу.

Останні важливі новини, щодо ситуації в Угорщині

США ухвалили рішення надати Угорщині звільнення від санкцій. Йдеться про обмеження на використання російської нафти та газу. Таке рішення Трампа стало наслідком зустрічі з Орбаном.

Угорщина також уклала угоду з США, відносно співпраці в галузі ядерної енергетики. Зокрема, цей договір передбачає, що угорська сторона купує американське ядерне паливо та технологій для зберігання відпрацьованого палива на побудованій Росією атомній електростанції – Пакш.

Цікаво! Раніше Орбан заявляв, що він прагне відродити плани, відносно мирного саміту в Будапешті. Йдеться про зустріч між Путіним та Трампом для урегулювання ситуації в Україні.