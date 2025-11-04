Цена нефти снижается: все из-за нового решения ОПЕК+
- Цены на нефть снижаются из-за решения ОПЕК+ увеличить добычу, что влияет на соотношение спроса и предложения.
- Основные марки нефти торгуются по следующим ценам: Brent – 64,09 доллара, WTI – 60,18 доллара, Urals – 58,63 доллара за баррель.
Стоимость нефти зависит от совокупности факторов. В частности, играет роль геополитическая ситуация. Также не стоит игнорировать соотношение спроса и предложения. На это, например, значительное влияние имеет уровень добычи, который устанавливает ОПЕК+.
Какие цены на нефть сегодня?
Стоимость нефти также зависит и от производителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.
Сейчас стоимость основных марок установлена такая:
- Brent торгуется по – 64,09 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI по – 60,18 доллара за баррель.
- Российская Urals – 58,63 доллара за баррель.
Что влияет на цену нефти 4 ноября?
Цены на нефть снижаются. Этому в частности способствовало решение ОПЕК+ увеличить добычу, сообщает Reuters.
Напомним! ОПЕК+ планирует увеличить добычу в декабре. А вот в I квартале следующего года должен остановиться этот процесс роста.
Как менялся уровень добычи ОПЕК+:
- с апреля ОПЕК+ повысила целевые показатели добычи примерно на 2,9 миллиона баррелей в день;
- с октября темпы начали замедляться (это произошло на фоне вероятного избытка предложения).
Решение ОПЕК+ сохранить целевые показатели добычи неизменными было принято после того, как Россия лоббировала паузу, поскольку ей будет трудно увеличить экспорт из-за западных санкций, сообщили четыре источника в ОПЕК+,
– говорится в сообщении.
Какие еще факторы влияют на цену нефти сейчас:
- руководители некоторых крупнейших европейских производителей энергии выразили сомнение, относительно того, что в следующем году будет избыток предложения (это вероятно, в частности, из-за роста спроса и уменьшения производства);
- действие санкций против "Лукойла" и "Роснефти", которые ввели США;
- данные о запасах в США от Американского института нефти (API) – их планируют опубликовать позже.
Что нужно знать о рынке нефти сейчас?
Санкции заставляют НПЗ Китая отказываться от российской нефти. Дело в том, что теперь ограничения действуют не только на российские компании, а и – покупателей.
В конце октября стало известно, что Россия резко сократила экспорт нефтепродуктов морем до 1,89 миллиона баррелей в сутки. Такого не было, начиная с 2022 года.
Теневой флот России продолжает действовать. Именно он позволяет Кремлю обходить санкции. Недавно стало известно, что Москва, чтобы совершать свою деятельность "в тени" создала масштабную коррупционную схему в Греции.