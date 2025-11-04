Укр Рус
Финансы Финансовые новости Цена нефти снижается: все из-за нового решения ОПЕК+
4 ноября, 13:00
3

Цена нефти снижается: все из-за нового решения ОПЕК+

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цены на нефть снижаются из-за решения ОПЕК+ увеличить добычу, что влияет на соотношение спроса и предложения.
  • Основные марки нефти торгуются по следующим ценам: Brent – 64,09 доллара, WTI – 60,18 доллара, Urals – 58,63 доллара за баррель.

Стоимость нефти зависит от совокупности факторов. В частности, играет роль геополитическая ситуация. Также не стоит игнорировать соотношение спроса и предложения. На это, например, значительное влияние имеет уровень добычи, который устанавливает ОПЕК+.

Какие цены на нефть сегодня?

Стоимость нефти также зависит и от производителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

Читайте также Все из-за санкций: еще одна страна отказывается от российской нефти

Сейчас стоимость основных марок установлена такая:

  • Brent торгуется по – 64,09 доллара за баррель.
  • Американская нефть WTI по – 60,18 доллара за баррель.
  • Российская Urals – 58,63 доллара за баррель.

Что влияет на цену нефти 4 ноября?

Цены на нефть снижаются. Этому в частности способствовало решение ОПЕК+ увеличить добычу, сообщает Reuters.

Напомним! ОПЕК+ планирует увеличить добычу в декабре. А вот в I квартале следующего года должен остановиться этот процесс роста.

Как менялся уровень добычи ОПЕК+:

  • с апреля ОПЕК+ повысила целевые показатели добычи примерно на 2,9 миллиона баррелей в день;
  • с октября темпы начали замедляться (это произошло на фоне вероятного избытка предложения).

Решение ОПЕК+ сохранить целевые показатели добычи неизменными было принято после того, как Россия лоббировала паузу, поскольку ей будет трудно увеличить экспорт из-за западных санкций, сообщили четыре источника в ОПЕК+, 
– говорится в сообщении.

Какие еще факторы влияют на цену нефти сейчас:

  • руководители некоторых крупнейших европейских производителей энергии выразили сомнение, относительно того, что в следующем году будет избыток предложения (это вероятно, в частности, из-за роста спроса и уменьшения производства);
  • действие санкций против "Лукойла" и "Роснефти", которые ввели США;
  • данные о запасах в США от Американского института нефти (API) – их планируют опубликовать позже.

Что нужно знать о рынке нефти сейчас?

  • Санкции заставляют НПЗ Китая отказываться от российской нефти. Дело в том, что теперь ограничения действуют не только на российские компании, а и – покупателей.

  • В конце октября стало известно, что Россия резко сократила экспорт нефтепродуктов морем до 1,89 миллиона баррелей в сутки. Такого не было, начиная с 2022 года.

  • Теневой флот России продолжает действовать. Именно он позволяет Кремлю обходить санкции. Недавно стало известно, что Москва, чтобы совершать свою деятельность "в тени" создала масштабную коррупционную схему в Греции.