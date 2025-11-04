Цена нефти снижается: все из-за нового решения ОПЕК+

Стоимость нефти зависит от совокупности факторов. В частности, играет роль геополитическая ситуация. Также не стоит игнорировать соотношение спроса и предложения. На это, например, значительное влияние имеет уровень добычи, который устанавливает ОПЕК+.

Какие цены на нефть сегодня?

Стоимость нефти также зависит и от производителя, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.

Сейчас стоимость основных марок установлена такая:

Brent торгуется по – 64,09 доллара за баррель.

торгуется по – 64,09 доллара за баррель. Американская нефть WTI по – 60,18 доллара за баррель.

по – 60,18 доллара за баррель. Российская Urals – 58,63 доллара за баррель.

Что влияет на цену нефти 4 ноября?

Цены на нефть снижаются. Этому в частности способствовало решение ОПЕК+ увеличить добычу, сообщает Reuters.

Напомним! ОПЕК+ планирует увеличить добычу в декабре. А вот в I квартале следующего года должен остановиться этот процесс роста.

Как менялся уровень добычи ОПЕК+:

с апреля ОПЕК+ повысила целевые показатели добычи примерно на 2,9 миллиона баррелей в день;

с октября темпы начали замедляться (это произошло на фоне вероятного избытка предложения).

Решение ОПЕК+ сохранить целевые показатели добычи неизменными было принято после того, как Россия лоббировала паузу, поскольку ей будет трудно увеличить экспорт из-за западных санкций, сообщили четыре источника в ОПЕК+,

– говорится в сообщении.

Какие еще факторы влияют на цену нефти сейчас:

руководители некоторых крупнейших европейских производителей энергии выразили сомнение, относительно того, что в следующем году будет избыток предложения (это вероятно, в частности, из-за роста спроса и уменьшения производства);

действие санкций против "Лукойла" и "Роснефти", которые ввели США;

данные о запасах в США от Американского института нефти (API) – их планируют опубликовать позже.

Что нужно знать о рынке нефти сейчас?