Які долари вважають "старими"?

Це стосується випущених до 2013 року доларів, тоді як "новими" називають сині банкноти з 3D-стрічкою. Про особливості дизайну детальніше йдеться на сайті офіційної освітньої програми Федеральної резервної системи США.

Юридичної різниці між доларовими банкнотами різних років немає: США не виводили "старі" купюри з обігу, і за політикою уряду всі дизайни залишаються законним платіжним засобом.

Це правило стосується і 100-доларових банкнот – усі серії залишаються дійсними, однак відрізняються рівнем захисту.

Наприклад, випущені до 1996 року купюри не мають інфрачервоної нитки, тож не реагують на детектори, які перевіряють справжність за цим параметром.



Зверніть увагу! Якщо через рік випуску або дизайн обмінники відмовилися приймати валюту, рішення можна оскаржувати. Для цього достатньо залишити заяву на сайті Нацбанку України.

Що ще варто знати про долари?