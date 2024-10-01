Чи можна зняти долари у банкоматах

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Національний банк України пояснив, що фізична особа на сьогодні може зняти готівкову іноземну валюту лише в касі банку. В тому числі йдеться про долари США. Для того, аби отримати готівку потрібно звернутися до банку, який випустив валютну картку.

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Аби зняття готівку з рахунку іноземного банку з використанням платіжної картки, то клієнт має розв'язувати це питання відповідно до договірних відносин з цим кредитором, за винятком банків Росії та Білорусі. Крім того, клієнту потрібно звернутися до визначеного банком-нерезидентом українського банку.

Важливо! У Нацбанку також наголосили, що усі операції зі зняття готівки в банкоматах в Україні здійснюються виключно у гривні. Нагадаємо, що в Україні діють ліміти на зняття готівки.

Загалом НБУ визначив, що за день можна зняти не більше 100 тисяч гривень. Водночас банки в Україні встановлюють власні обмеження на зняття готівки у банкоматах. При цьому у валюті також можна отримати на руки не більше 100 тисяч гривень в еквіваленті на день.