Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 29 квітня торгується по 44,07 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку проти 28 квітня. Водночас офіційний курс євро становить 51,49 гривні. Це означає, що його ціна впала ще 27 копійок, повідомляє Нацбанк.

Читайте також Касири їм не раді: чи приймають в Україні долари 2003 року

А вже 30 квітня курс буде таким:

долар – 44,08 гривні (+1 копійка);

євро – 51,58 гривні (+ 9 копійок).

Який курс валют в обмінниках?

Купівля долара 29 квітня у банках в середньому проходить по 43,80 гривні (без змін у порівнянні з 28 квітня), а продаж – по 44,29 гривні (теж без змін). Про це свідчить інформація Мінфіну.

Водночас купівля євро коштує в середньому 51,25 гривні (-5 копійок), а продаж – 51,92 гривні (+3 копійки).

Що відомо про курс валют на чорному ринку?

На чорному ринку купівля долара в середньому проходить по 43,90 гривні (-2 копійки), а продаж – по 44,00 гривні (без змін).

Купівля євро відбувається по 51,50 гривні (без змін порівно з попереднім днем), а продаж – по 51,75 гривні (теж без змін).

Який курс пропонують в обмінниках?

В обмінниках ситуація з доларом наразі така: купують валюту у середньому по 43,49 гривні (-3 копійки), а продають – по 43,98 гривні (-4 копійки). Про це йдеться на сайті finance.ua.

Купівля євро коштує в середньому 51,37 гривні (+1 копійка), а продаж – 51,84 гривні (+2 копійки).

Що ще варто знати про курс валют в Україні?

Національний банк надалі буде дотримуватиметься режиму "керованої гнучкості". Експерт Тарас Лєсовий розповів, що це має забезпечити відносну стабільність курсу долара. Щодо євро: чим дорожчою буде валюта у світі, тим дорожчою буде в Україні. Також на ситуацію можуть вплинути події на Близькому Сході.

Експерт Олександр Паращій вважає, що найближчим часом українці не побачать позначки курсу долара на рівні 45 гривень, а курсу євро – позначку в 52 гривні. Але валюта все ж може досягнути таких показників. Проте наприкінці 2026 року.