Какие эксклюзивные монеты были на украинской территории?

Историк Андрей Бойко-Гагарин в разговоре с 24 Каналом отмечает, что сейчас в коллекции НБУ есть экземпляры эксклюзивных иностранных валют из разных стран. Также экспозиция богата и на уникальные монеты, чеканившиеся на территории, которая принадлежит современной Украине.

В частности, там можно встретить медную монету княжества Белз времен правления князя Юрия Наримунтовича – XIV века. Это единственный известный такой экземпляр в Украине.

Также НБУ хранит такие эксклюзивы:

Монеты Киевского княжества, что чеканились от имени Владимира Ольгердовича.

Монета Подольского княжества времен, отчеканена от имени князя Константина Кориатовича.

Обратите внимание! Эти деньги чеканились во Львове и на Подолье. Таким образом создавалась собственная денежная система.

Как выглядела монета Владимира Ольгердовича. Великое княжество Литовское / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Почему наличие собственных денег важно для государства? Монеты это не просто денежный инструмент. В те времена, наличие своих денег было признаком силы правителя. Это в частности можно увидеть на примере чеканки монет в Белзе, Смотричах и Львове в XIV – XV веках. Таким образом не только осуществлялась местная торговля, но и укреплялся авторитет князей.

Какую иностранную валюту можно было встретить в давние времена на территории Украины?

Иностранная валюта появлялась в Украине благодаря военным походам и активной торговле. К примеру, в свое время на украинской территории было замечено использование испанских реалов с мальтийским чеканом.

Важно! Эти реалы и стали прототипом современного американского доллара. Они еще имели название песо или "макукины".

Андрей Бойко-Гагарин Доктор исторических наук, старший хранитель фондов Музея НБУ Получается, что украинские казаки знали "доллар" еще в XVII веке. А мы думаем, что он появился у нас только в 1991 году.

Историк также отмечает, что на территории Украины ходили монеты из:

Речи Посполитой;

Венгрии;

Брандендурга-Пруссии;

Крымского ханства;

Московии;

Австрии;

Османской империи;

Трансильвании;

Курляндии.

Обратите внимание! На украинской территории было найдено и много золотых монет. В частности, могуры Индии