Музей грошей Національного банку України – не просто колекція артефактів з металу та паперу. Це справжній літопис, у якому кожна монета чи банкнота зберігає історію держави. Вони відображають зміни в політиці, культурі, знають історію воєн, економіки й навіть моди.

Тут видно, як гроші ставали своєрідним "паспортом епохи": від античних денаріїв й козацьких шеляґів – до сучасної гривні, що стала символом незалежності України. Кожен експонат – це більше, ніж номінал. Це історія цінностей свого часу, геополітичних союзів і виборів, які робила країна на різних етапах розвитку.

24 Канал поспілкувався з доктором історичних наук, старшим зберігачем фондів Музею НБУ Андрієм Бойком-Гагаріним, аби дізнатися, чому монети завжди були символом державності, як у них відобразилися античні торгові зв’язки та як вони пройшли випробування війнами і незалежністю України.

Монети-символи епохи та "золота квартира": що можна побачити лише у Музеї грошей НБУ?

У фондах Музею грошей НБУ зберігається чимала кількість предметів. Це не просто монети чи банкноти, а справжні історичні скарби: від античних зразків до сучасних монет, співставних за вартістю із "золотою квартирою".

Кожен із них – мовчазний свідок своєї епохи, який розповідає про війни, державність та символи, що формували націю.

Андрій Бойко-Гагарін Доктор історичних наук, старший зберігач фондів Музею НБУ Монета – це не просто шматок металу. Вона може розповісти, хто правив у той час, яку мав владу і статус, що вдягав і навіть яку зачіску носив. Це меседж із минулого.

"Зелена посвідка" – документ, який міг стати вироком

Зокрема, у колекції Музею є речі, яких не зустрінеш більше ніде у світі. Тут зберігається "зелена посвідка" або "посвідка відбору" часів Другої світової війни – документ, який видавали під час обміну радянських рублів на рейхскарбованці, або карбованці Центрального емісійного банку "Україна".

Посвідка відбору, так звана, або, як її тоді називали, зелена посвідка / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Зверніть увагу! Донині у світі відомо лише кілька таких автентичних примірників та кілька копій із втрачених зразків.

Так звана "зелена посвідка" з’явилася у 40-х роках, коли нацистська окупаційна влада проводила обмін грошей. Радянські рублі міняли на гроші Райхскомісаріату Україна. Дозволялося обміняти лише 300 рублів, а більші суми записували у спеціальну довідку, яку вручали людині,

– розповідає історик.

Бойко-Гагарін пояснює, що ці довідки фактично ставали "квитком в один кінець": людей із такими посвідками нерідко депортували, або ж вони повністю втрачали свої заощадження. Саме тому більшість документів не збереглася. Нині відомо лише близько десяти примірників у світі, і один із них належить колекції Музею грошей НБУ.

Цікаво! Унікальність експоната ще й у тому, що музей НБУ передав його копію до Національного музею історії України у Другій Світовій війні: вона нагадує, як гроші перетворилися на засіб тиску та окупаційної політики.

"Альтернативна історія" українських гривень

У 1990-х роках, коли Україна готувалася до запровадження власної валюти, її банкноти друкували за кордоном. Так, перші банкноти надрукували у Канаді. Крім того, 50 та 100 гривень також надрукували на Мальті.

Гравюра портрета банкноти 50 гривень за ескізами Василя Лопати / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Гравюра портрета банкноти 100 гривень за ескізами Василя Лопати / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Також у колекції музею зберігаються унікальні нерозрізані аркуші гривень зразка 1992 року, які офіційно ввели в обіг лише у 1996-му. Але 50 та 100 гривень канадського виробництва – червоного та зеленого кольору – так і не потрапили в обіг.

У нас є нерозрізані аркуші цих купюр. Це два унікальні предмети, які ніколи не потрапили в обіг. Вони залишилися у фондах як свідчення тієї складної історії створення гривні,

– пояснює науковець.

Ці аркуші демонструють, що на старті незалежності Україна шукала технічні можливості для друку власних грошей у світі, адже власні потужності ще не були розгорнуті. Вони також є доказом того, наскільки тернистим був шлях гривні до стабільної національної валюти.

Монета ціною квартири у Києві

Серед особливих експонатів – золота монета вагою пів кілограма, випущена до чемпіонату з футболу "Євро-2012": на момент карбування вона коштувала понад 350 тисяч гривень, а сьогодні лише вартість дорогоцінного металу в ній перевищує 50 тисяч доларів США.

Монета номіналом 500 гривень до "Євро-2012" / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Колекційна вартість визначається ринком – через співвідношення попиту і пропозиції, тож передбачити її складно. Нацбанк цим не займається, адже для нас головне – вартість металу, з якого зроблено монету, а також ступінь рідкісності та стан збереженості, не менш важливим є провенанс – відношення предмету до відомих історичних постатей та подій,

– розповідає історик.

Монета не є унікальною у світі – Нацбанк випустив у обіг певний тираж (трохи більше як 100 штук), які розійшлися серед колекціонерів: її вартість сьогодні може бути співмірною із ціною квартири у Києві.

Ми часто кажемо, що ця монета, як нерухомість у мініатюрі. Це не просто злиток золота, а пам’ятка нумізматики, яка має і колекційну, і культурну цінність, і інвестиційну привабливість,

– підсумовує експерт.

Отже, ці три експонати уособлюють цілі епохи: "зелена посвідка" з часів окупації стала символом примусу й втрати; "канадські" аркуші – свідченням становлення незалежної України та її валюти; а монета, співставна за вартістю із "золотою квартирою", демонструє сучасну силу й престиж українських грошей.

Як гроші розповідають історію держави?

Гроші це не лише засіб обміну, а й своєрідний літопис держави. Кожна монета чи банкнота зберігає символи свого часу: від влади та кордонів до економічних криз і воєнних катастроф.

Як виглядають монети у Музеї грошей НБУ / Фото надане НБУ для 24 Каналу

У Музеї грошей наголошують: грошові знаки можна читати як історичні документи. Вони розповідають про те, якою була держава, які випробування проходила та які цінності прагнула закарбувати у пам’яті наступних поколінь.

Перші символи державності

Ще за часів Давньої Русі наша держава була інтегрована у глобальну економіку. В обігу одночасно перебували як місцеві гроші, так і монети з інших частин світу. Срібляники великого князя Володимира Святославича перебували в обігу разом із арабськими дірхамами, європейськими денаріями й пенні та візантійськими солідами, міліарісіями та фоллісами.

У нас постійно циркулювала світова монета. Це римські денарії, згодом арабські дірхами та візантійські соліди, ще пізніше – європейські дукати і талери. І це доводить: українці здавна вміли користуватися, якщо сучасною мовою – валютою першого порядку,

– пояснює Андрій Бойко-Гагарін.

Колекція музею починається з найдавніших грошей, які карбувалися на території України:

Архаїчні дельфіни з Ольвії – монети-амулети, присвячені богові Аполлону. Вони символізували багатство і водночас мали сакральне значення, їх приносили в храм як пожертву, а також вони могли відігравати і функцію обміну, відомі також їх знахідки в похованнях.

монети Тіри (сучасного Білгорода-Дністровського в Одеській області) – надзвичайно рідкісні та ще мало вивчені.

золоті статери боспорських царів: на них поєднуються образи місцевих правителів та римських імператорів, що свідчить про культурний і політичний синтез.

Кілька монет античного часу: Медуза Горгона та Орел-дельфін / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Та справжньою перлиною колекції залишаються срібляники великого князя Володимира Святославича. Це перші монети з тризубом – княжим родовим знаком, який згодом стане державним гербом України. Завдяки цим монетам вчені відтворюють навіть зовнішність князя.

Срібна гривня Київської Русі / Фото надане НБУ для 24 Каналу

На монетах ми бачимо князя у мантії, вишитій із прикрашенням золотою ниткою, у взутті з каблуком як символом влади. Його зображення несе більше інформації, ніж будь-який літопис,

– розповідає вчений.

Срібляники. Велике князівство Київське / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Срібляники. Велике князівство Київське / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Коли вперше зʼявився тризуб на монетах Тризуб з’явився на українських землях ще до карбування срібляників: його наносили гострим предметом на арабських дірхамах, які носили як патріотичні медальйони. Це ще раз підтверджує, що грошові знаки були не лише економічним інструментом, а й носіями ідентичності та символів державності.

Одна монета може переписати всю історію

Часом навіть невеликий уламок монети може стати сенсацією. Так було із знахідкою монети Болеслава II, польського короля XI століття. Селянин випадково знайшов її в землі та передав до музею.

Усі монети можна подивитися у Музеї грошей НБУ / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Монета виявилася унікальним свідченням походу Болеслава на Київ, хоча без зафіксованого провенансу вона б не складала такої вагомої цінності, адже аналогічні монети відомі в колекціях музеїв Польщі.

Згаданий шматок металу може дати стільки інформації, що змінить уявлення про цілу епоху,

– підкреслює Бойко-Гагарін.

Так само важливими є арабські дірхами, які потрапляли на наші землі. На них люди вирізали символи: хрести чи княжі знаки Рюриковичів. Це були своєрідні "медальйони лояльності", або "патріотичні медальйони".

В Україні знали "долар" ще у XVII столітті

Монети завжди були не лише грошовим інструментом, а й ознакою сили та незалежності правителя. У XIV – XV століттях карбування власних монет у Белзі та Львові в Галичині, а також Смотричі на Поділлі мало на меті не просто забезпечити місцеву торгівлю, а й закріпити авторитет князів.

Важливо! Без власної монети жодне князівство не могло гарантувати стабільності ринку та контролювати економічні процеси.

Сьогодні в колекції Музею грошей НБУ зберігається:

справжня унікальність – мідна монета князівства Белз часів правління князя Юрія Наримунтовича (XIV століття), єдиний відомий зразок такої монети в Україні;

поруч із нею – монети Київського князівства, карбовані від імені Володимира Ольгердовича, а також монета Подільського князівства часів князя Костянтина Коріатовича, – ці князі карбували гроші у Львові та на Поділлі, формуючи власну грошову систему.

Монета Володимира Ольгердовича. Велике князівство Литовське / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Та найбільш інтригуючою є колекція іноземних монет, що потрапляли на наші землі завдяки активній торгівлі та військовим походам. Серед них іспанські реали з мальтійським накарбуванням.

Зверніть увагу! Саме такі реали, або песо або "макукіни" згодом стали прототипом сучасного американського долара. І такі монети та навіть їх підробки в збиток грошового обігу відомі в скарбах, що знаходили на території України.

Виходить, що українські козаки знали "долар" ще у XVII столітті. А ми думаємо, що він з’явився у нас лише у 1991 році,

– з усмішкою зауважує історик Андрій Бойко-Гагарін.

Не менш вражає й мультивалютність тогочасної України. На наших землях одночасно ходили монети Угорщини, Кримського ханства, Османської імперії, Речі Посполитої, Брандендургу-Пруссії, Австрії та Московії, а також маловідомих широкому загалу Курляндії, Дубровніка та Трансильванії.

Платинова монета. Російська імперія, 3 рублі сріблом 1842 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Різноманіття золотої монети ще щирше, в добу пізнього Середньовіччя в знахідках України відомі навіть золоті могури Індії. Це створювало своєрідний "ринок валют", де співвідношення курсів визначало, хто насправді контролював регіон.

Як народилась сучасна українська гривня?

Період Української Революції (1917-1921 років) став одним із найяскравіших у грошовій історії. Саме тоді, 1 березня 1918 року, ухвалили закон "Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових паперів", що закріпив гривню як національну грошову одиницю, зазначивши також, що вона ділиться на 100 шагів.

2 гривні 1918 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Проте це була доба, коли економіка працювала за воєнними правилами: через нестачу металу уряд змушений був друкувати гроші екстреного характеру – розмінні марки шаги.

Шаги – розмінні марки / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Нестандартним рішенням було ввести в обіг навіть відрізані купони від державних облігацій, кільком банкам у Камʼянці-Подільському та Житомирі дозволили відрізати купони та по всій території України використовували їх як дрібні гроші.

Шаги. Купон білету Державної Скарбниці 1 гривня 80 шагів / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Це не ті уявлення про економіку, які ми маємо сьогодні. Тоді все було простіше: йдеш у похід – мусиш швидко накарбувати гроші для війська,

– пояснює історик Андрій Бойко-Гагарін.

Цікаво, що навіть такі тимчасові "біжучі" купони мали реальну цінність: їх навіть підробляли, що свідчило про довіру до грошей УНР. Тоді ж з’явилися й найбільші номінали в історії українських грошей: банкноти у 1 000 і 2 000 гривень, які мали замінити знецінені російські рублі Тимчасового уряду.

1000 гривень 1918 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

2000 гривень 1918 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Гроші в СРСР: між ідеологією та дефіцитом

Радянський період один із найбільш показових у колекції Музею грошей. У ті часи гроші перетворилися не лише на засіб обігу, а й на елемент ідеології. На банкнотах зображали робітників, селян, червоноармійців, тобто символи "нової" радянської держави: це мало підкреслювати могутність та її "народність".

Проте, за словами Андрія Бойка-Гагаріна, у реальному житті радянські гроші часто втрачали свою цінність через дефіцит товарів та регулярні грошові реформи.

У СРСР гроші не завжди виконували свої функції. Люди могли мати повні кишені банкнот – так званих казначейських білетів та білетів Держбанку, але не мати що на них купити,

– нагадує вчений.

Радянські банкноти, які зберігаються у фондах Музею, радше нагадування про те, що гроші можуть бути не лише економічним, а й політичним інструментом. Вони демонструють, як тоталітарна держава намагалася закарбувати свою ідеологію навіть у дрібних деталях: кольорах, портретах та символах на банкнотах.

Купони. Українська РСР, картка на отримання товару, червень 1991 року, місто Костянтинівка / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Цікаво! Радянські банкноти є світовими рекордсменами з кількості використаних мов для лозунгів, це свідчення бажання поширити комуністичну ідеологію на весь світ.

Як гривня стала "незалежною"

Саме до цього символу Україна повернулася після проголошення незалежності у 1991 році. Власна валюта стала ключовим кроком на шляху економічного самоствердження:

ще у 1990 році було затверджено дизайн сучасної гривні, але надрукувати її в Україні тоді ще не могли, адже поліграфічна база для виготовлення грошей тільки створювалася. Тому перші серії виготовили за кордоном, зокрема основну партію банкнот гривні – в Канаді та вищі номінали – на Мальті.

лише у вересні 1996 року гривня офіційно замінила українські купонокарбованці й стала єдиним законним платіжним засобом в Україні.

Купони. Україна купон карбованець 1991 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Для багатьох українців цей момент став відчутним символом нової епохи: країна отримала не тільки незалежність, а й повноцінний фінансовий атрибут державності.

Гривня – це символ. Вона засвідчила, що Україна не просто має територію і владу, а й здатна контролювати власний фінансовий простір,

– підкреслює Андрій Бойко-Гагарін.

Купони. Україна 1000000 українських карбованців 1995 року / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Таким чином, українська гривня народилася не на порожньому місці: за нею стоїть багатовікова традиція, досвід античних, середньовічних та козацьких грошових ринків, валютне багатоголосся та гіркі уроки воєнних криз. Сьогодні вона стала не лише платіжним засобом, а й одним із найпотужніших символів незалежної України.

Скільки коштували гроші тоді і зараз?

Історичні гроші завжди цікаво порівнювати не лише за дизайном чи символікою, а й за реальною купівельною спроможністю. Адже монета чи банкнота цінні не лише як артефакт, а й як індикатор того, що можна було придбати за них у певну епоху:

срібляник великого князя Володимира Святославича містив близько 4,5 грама срібла. Якщо перевести це на сучасну вартість срібла (приблизно 1 долар США за грам металу), то вартість такого "металевого еквівалента" складе близько 180 гривень. Але для X століття ця монета мала зовсім інший зміст: за неї можна було купити кілька кілограмів зерна або одяг, тобто фактично вона відповідала денному бюджету родини.

карбованець часів УНР: у 1918 – 1920-х роках стрімко знецінювався, але в перші місяці обігу його купівельна спроможність була співставною із кількома сучасними сотнями гривень. У воєнних умовах “шаги” чи купони могли бути єдиним засобом розрахунку навіть за базові продукти. Андрій Бойко-Гагарін підрахував, що денна порція борщу на родину обходилася у 1918 році у 8 гривень 28 шагів.

радянські післяреформенні 10 рублів 1960-х років: за них можна було купити, наприклад, близько 20 батонів білого хліба або кілька кілограмів м’яса (телятини чи свинини). У сучасних цінах це орієнтовно 300 – 400 гривень. Але важливо, що в СРСР дефіцит робив гроші умовним ресурсом: людина могла мати рублі, але не мати товару, який можна було на них придбати, що змушувало її витрачати більше грошей, купуючи товар у спекулянтів чи вдаючись до низки корупційних схем.

Чому перехід від копійок до шагів має важливе значення для українських грошей та які ще маловідомі факти про гривню ховає історія, читайте у другій частині розмови 24 Каналу з фахівцем Музею грошей НБУ вже 2 вересня.