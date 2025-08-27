Які світові ціни на золото?

Світові ціни на золото піднялися до максимуму більш ніж за два тижні після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про відставку члена ради керівників ФРС Лізи Кук. Цей крок багато хто сприйняв як підрив незалежності центробанку та американських активів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Проба золота: що це таке та як її визначити

Котирування золота на спотовому ринку зросли на 0,4%, досягнувши 3 378,64 долара за унцію в ході торгів вони піднімалися до 3 386,27 долара – найвищого рівня з 11 серпня.

Зовнішній аналітик банківської групи Swissquote Карло Альберто Де Каса зазначив, що частина інвесторів розглядає дії Трампа як спробу забезпечити "голубину" більшість у керівництві Федеральної резервної системи.

Це ставить під сумнів незалежність ФРС і посилює невизначеність на ринках, що стимулює інтерес до золота,

– додав Де Каса.

Глава ФРС Джером Пауелл у п'ятницю дав зрозуміти, що в наступному місяці можливе зниження ставки, відзначивши зростання ризиків на ринку праці при збереженні загрози інфляції.

Золото, яке не приносить доходу, як правило, показує найкращі результати в періоди низьких процентних ставок і економічної нестабільності.

Ринки закладають у прогноз зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні. Більш різке скорочення ще сильніше підтримало б золото, але я не вважаю такий сценарій імовірним,

– додав аналітик.

Найбільший у світі біржовий інвестиційний фонд, забезпечений золотом, SPDR Gold Trust, повідомив, що його резерви збільшилися на 0,18% – до 958,49 тонни в порівнянні з 956,77 тонни в п'ятницю, 22 серпня.

Тим часом за даними Департаменту перепису і статистики Гонконгу, чистий імпорт золота в Китай через Гонконг в липні зріс на 126,81% в порівнянні з червнем.

Цікаво! Спотові ціни на срібло знизилися на 0,2% до 38,47 долара за унцію, платина подешевшала на 0,2% – до 1 340,30 долара, а паладій, навпаки, подорожчав на 0,5% – до 1 091,25 долара за унцію.

Які ціни на золото встановив НБУ?

У середу, 27 серпня, Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 445,20 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 431,86 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 400,75 гривні за грам.

Яка середня ціна на золоті вироби в ломбардах України?

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: