Чому зростає ціна на золото?

Золото зросло в ціні на фоні переговорів Ізраїля та ХАМАС. Інвестори уже оцінюють цю угоду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Також вартість цього металу збільшується:

  • на фоні невизначеності в США;
  • високого попиту на золото;
  • коливання індексу долара США (він вагається поблизу двомісячного максимуму);
  • очікування зниження ставок ФРС (трейдери очікують зниження на 25 базисних пунктів у жовтні).

Сьогодні подорожчання золота не було таке відчутне як вчора. Зранку його ціна за унцію складала – 4 035,07 долари.

Зверніть увагу! Максимум в середу склав – 4 059,05 доларів за унцію.

Зростання ціни на золото стикається з опором, оскільки дипломатичний прорив у Газі зменшує потоки ризикованих коштів, тоді як поточне відновлення долара США підриває силу злитків, роблячи їх вразливими до скорочень,
– каже старший ринковий аналітик Tradu Нікос Цабурас.

Деякі аналітики вважають, що золото може стабілізуватись найближчим часом. Частина експертів навіть очікує подешевшання цього металу.

Що потрібно знати про золото зараз?

  • За 2025 рік золото зросло в ціні на більш як 53%. Для порівняння, торік цей метал подешевшав загалом на 27%.

  • Ще 1 жовтня ціна золота була значно менша. Тоді цей метал коштував 3 891,96 долара за унцію.

  • Під впливом коливань на світовому ринку, змінилась і закупівельна ціна НБУ на золото. Станом на 9 жовтня, цей банківський метал має вартість – 5 320,45 гривні.