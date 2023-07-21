Право від імені держави придбати "Сенс Банк", який у минулому працював під брендом "Альфа-Банк", отримало Міністерство фінансів України. Згідно з процедурою, відомство придбало акції кредитора у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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Держава націоналізувала банк, який належав підсанкційним росіянам
Сума угоди склала лише 1 гривню. Органом відповідальним за управління корпоративними правами за акціями "Сенс Банку" призначили Мінфін. Відповідну постанову український уряд видав у п'ятницю, 21 липня 2023 року.
Згідно з офіційним документом, Мінфін має гарантувати виконання умови про укладення договору купівлі – продажу акцій "Сенс Банку".
Видатки на придбання зазначених акцій здійснити з коштів, передбачених Міністерству фінансів у державному бюджеті на його утримання,
– йдеться у постанові Кабміну.
У Нацбанку повідомили, що процедуру націоналізації "Сенс Банку" планують провести у найкоротші терміни, аби уникнути перебоїв у роботі фінустанови. Зокрема, йдеться про призначення нового керівництва для кредитора. Тоді як після скасування воєнного стану в Україні Мінфін буде проводити роботу із залучення інвесторів для продажу "Сенс Банку".
Ситуацію з націоналізацією кредитора, де головними бенефіціарами є російські олігархи, прокоментував й український народний депутат Ярослав Железняк у телеграм. Він пожартував, що "гривня настільки зміцніла, що вже за неї банк можна купити".
Що варто знати для контексту:
- "Сенс Банк" належав трьом російським олігархам. Усі вони потрапили до санкційних списків РНБО;
- Для фізичних осіб зміна статусу кредитора має пройти непомітно. Тоді як юридичним особам потрібно буде враховувати певні зміни. Більше про це – читайте тут;
- Співзасновник Monobank Олег Гороховський також згадував про "Альфа Банк" у контексті закриття проєкту Mono Invest.