Право від імені держави придбати "Сенс Банк", який у минулому працював під брендом "Альфа-Банк", отримало Міністерство фінансів України. Згідно з процедурою, відомство придбало акції кредитора у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Держава націоналізувала банк, який належав підсанкційним росіянам

Сума угоди склала лише 1 гривню. Органом відповідальним за управління корпоративними правами за акціями "Сенс Банку" призначили Мінфін. Відповідну постанову український уряд видав у п'ятницю, 21 липня 2023 року.

Згідно з офіційним документом, Мінфін має гарантувати виконання умови про укладення договору купівлі – продажу акцій "Сенс Банку".

Видатки на придбання зазначених акцій здійснити з коштів, передбачених Міністерству фінансів у державному бюджеті на його утримання,

– йдеться у постанові Кабміну.

У Нацбанку повідомили, що процедуру націоналізації "Сенс Банку" планують провести у найкоротші терміни, аби уникнути перебоїв у роботі фінустанови. Зокрема, йдеться про призначення нового керівництва для кредитора. Тоді як після скасування воєнного стану в Україні Мінфін буде проводити роботу із залучення інвесторів для продажу "Сенс Банку".

Ситуацію з націоналізацією кредитора, де головними бенефіціарами є російські олігархи, прокоментував й український народний депутат Ярослав Железняк у телеграм. Він пожартував, що "гривня настільки зміцніла, що вже за неї банк можна купити".

Важливо! "Сенс Банк" повідомив про початок роботи тимчасової адміністрації, яка буде діяти не більше двох календарних днів.

Що варто знати для контексту: