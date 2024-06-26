Офіційно про зміни має оголосити у найближчому майбутньому наглядова рада банку, як і про конкурс на обрання нового голови правління "ПриватБанку". Водночас Бьош буде виконувати обов'язки очільника банку до обрання нового голови правління та завершення усіх пов'язаних з цим процедур.

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Глава правління "ПриватБанку" йде з посади

Герхард Бьош обійняв посаду голова правління "ПриватБанку" у 2021 році за призначенням наглядової ради кредитора. Як неофіційну причину відставки вказують невідповідність завдань, які ставили перед банкіром, фактичній реальності.

Для прикладу, одне із завдань, які йому озвучували під час обрання на посаду, – підготовка до приватизації. Проте в умовах повномасштабної війни Росії проти України цей процес поставили на паузу.

До теми! НБУ оприлюднив рейтинг найприбутковіших банків України у 2024 році. Цей перелік очолив саме державний "ПриватБанк". Чистий прибуток кредитора оцінили у 17,47 мільярда гривень.

Що відомо про банкіра

Герхард Бьош народився у 1957 році. Він здобув освіту у Віденському університеті, де отримав ступінь магістра соціально-економічних наук. Упродовж професійної кар'єри Бьош працював з корпоративними клієнтами та страховими компаніями, займався реструктуризацією комерційного банкінгу та розробками, які орієнтовані на прибуток бізнес-стратегій.

Перед початком роботи у "ПриватБанку" Бьош працював у "Райффайзен Банку". Пресслужба "ПриватБанку" також у 2021 році вказувала, що Бьош – це досвідчений банкір із 35-річним досвідом роботи, який протягом 15-ти років обіймав провідні посади у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем.