Йдеться про компанію ABH Holdings S.A., яка подала запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) під егідою Світового банку у Вашингтоні. Головна причина – націоналізація "Сенс Банку" державою Україна, яку у Фрідмана називають незаконною.
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Компанія Фрідмана подала до суду на Україну
Ба більше, у позовній заяві компанія ABH Holdings S.A. вказала, що прагне отримати компенсацію від України у понад 1 мільярд доларів. Як правову основу вказали Договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом і урядом України про взаємне залучення та захист інвестицій.
Крім того, в ABH Holdings S.A. вважають, що держава Україна нібито незаконно відібрала "Сенс Банк" у правомірних власників, акціонерів та бенефіціарів, поєднуючи корпоративне рейдерство і військові спекуляції.
Що відомо про націоналізацію "Сенс Банку":
- 22 липня 2023 року Уряд України підтримав рішення Нацбанку про виведення з ринку "Сенс Банку";
- Банком володіли росіяни. Головними бенефіціарами були олігархи, проти яких РНБО запровадила санкції: Андрій Косогов (40,96% акціями банку), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32,86%);
- Номінальним власником акцій "Сенс Банку" є ABH Holdings S.A., яка зареєстрована в Люксембурзі.