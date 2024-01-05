Йдеться про компанію ABH Holdings S.A., яка подала запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) під егідою Світового банку у Вашингтоні. Головна причина – націоналізація "Сенс Банку" державою Україна, яку у Фрідмана називають незаконною.

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Компанія Фрідмана подала до суду на Україну

Ба більше, у позовній заяві компанія ABH Holdings S.A. вказала, що прагне отримати компенсацію від України у понад 1 мільярд доларів. Як правову основу вказали Договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом і урядом України про взаємне залучення та захист інвестицій.

До теми! У минулому "Сенс Банк" функціонував під найменуванням "Альфа-Банк".

Крім того, в ABH Holdings S.A. вважають, що держава Україна нібито незаконно відібрала "Сенс Банк" у правомірних власників, акціонерів та бенефіціарів, поєднуючи корпоративне рейдерство і військові спекуляції.

Що відомо про націоналізацію "Сенс Банку":